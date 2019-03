Vlhovou souboje s Shiffrinovou nabíjí, na výhry si zvyká: Slováci zboří Špindl! | iSport.cz

Když jako poslední závodnice projela Petra Vlhová cílem, několik setin sekundy bylo velké napětí. Do chvíle, než se na obrazovce objevila čísla v zelené barvě. V tu chvíli začaly tribuny pod sjezdovkou Svatý Petr burácet.

Tribuny, na nichž většina vlajek byla slovenských. Vítězkou závodu se totiž stala s náskokem 11 setin sekundy Petra Vlhová. Hrdinka nedávného mistrovství světa, na níž se přijela podívat opravdu velká spousta jejích fanoušků. „Myslím, že dneska večer zboří Špindlerův Mlýn,“ žertovala po závodě.

Do druhého kola slalomu jste díky vítězství v tom prvním nastupovala jako poslední. Měla jste zprávy, jak jely soupeřky?

„Vůbec jsem nevěděla, jak to je, nechci to nikdy vědět. Už párkrát jsem v takové pozici byla, vím, jak se s tím vyrovnat. Snažila jsem se soustředit jen na svůj výkon.“

Byl to speciální závod tím, že se jelo ve Špindlerově Mlýně?

„Ano, je to specifické. Česko a Slovensko jsou si blízko. Raduju se z toho, že jsem pro lidi tady dokázala vyhrát. Je to skvělé.“

Závodila jste jako čerstvá mistryně světa. Pociťovala jste kvůli tomu větší tlak?

„Ano, je to tak, že to byly první závody (ve Světovém poháru) od šampionátu. Takže to bylo tak, že bych to měla potvrdit. Ale ve sportu se může stát cokoli. Snažila jsem se jen koncentrovat na jízdy. A to se mi povedlo. Někdy není snadné naplnit očekávání. Vnímám, že patřím mezi favoritky a snažím se s tím vyrovnat.“

Český Špindlerův Mlýn se teď proměnil na slovenský. Cítila jste podporu fanoušků i při samotné jízdě?

„Normálně to vůbec nevnímám, ale teď, nevím proč, asi byli hodně hluční a pořádně křičeli, jsem je slyšela před cílem v prvním i druhém kole. Snažila jsem se do toho dát ještě víc, ještě zrychlit a nakonec to vyšlo.“

Nedávno jste jela i závody Evropského poháru doma v Jasné. Jaké to bylo tam?

„Byla jsem šťastná, že jsem mohla jet doma, ve vlasti. Bylo to zábavné, přišlo tolik lidí. A taky to byl pro mě dobrý trénink na tento Světový pohár. Lidé tam byli šťastní, že mě viděli. Je to mimořádné, to ano. Ale není snadné závodit před nimi, znamená to obrovský tlak.“

Jak se vám zamlouvala trať ve Špindlerově Mlýně?

„V prvním kole byla velmi dobrá, měla jsem startovní číslo pět. Druhé kolo nebylo nejlepší, ale ani vyloženě špatné. Bylo to trochu rozbité, byl to boj. Ale podmínky jsme měly všechny stejné. Bylo jen na nás, jak se s tím vypořádáme. Snažila jsem se bojovat a nakonec jsem to dokázala.“

Pořád prožíváte silné emoce, když vyhrajete?

„Stále mám stejně silné emoce, když projedu cílem, ale když už je těch vítězství víc, tak odezní dřív, než když jsem letos vyhrála poprvé. Už se s tím začínám sžívat, učit a tak.“

Jaké jste měla pocity tady?

„To jsou pocity, které neumím popsat. V tu chvíli jsem strašně šťastná a to jsou ty momenty, pro které makám každý den.“

Motivuje vás porážet Mikaelu Shiffrinovou?

„Ano, vidím, jak na sobě maká. Dává do toho všechno, pokaždé chce vyhrát a já ji chci porazit. A tady se mi to opět podařilo. Dodává mi to sebevědomí a stále na tom s týmem pracujeme. Nic není zadarmo. Makáme každý den. V první řadě jsem ale nadšená z toho, že jsem vyhrála a ne koho jsem porazila. Každá chce vyhrát a každá do toho dává víc než sto procent. Raduju se, že jsem nejlepší, ale další den může být všechno jinak.“

8. března je Mezinárodní den žen. Byl to váš dárek všem ženám?

„Vím o tom, v týmu už mi chlapi pogratulovali. Dala jsem skvělý dárek všem ženám. Je to velmi pěkný den. Já jsem zatím nic nedostala, možná se to změní, ale nepotrpím si na to.“

V sobotu je na programu slalom. Vyhrajete i ten?

„Na vítězství jedu každý závod. Hlavně si odjet svoji jízdu bez chyb. Uvidíme, jak to dopadne. A jaké budou podmínky.“

S rostoucím počtem vítězství roste vaše popularita. Bude se vám měnit život?

„Myslím, že se mi už změnil. Popularita je každým dnem větší a větší. Snažím se s tím vypořádat, beru to jako realitu. Nic speciálního nedělám, jen lyžuju. Dělám, co mě baví. Celkem mi to jde.“

Obří slalom se stal v poslední době vaší klíčovou disciplínou. Vidíte v něm větší šanci na glóbus v příští sezoně?

„To je těžká otázka. Pravdou je, že se cítím o něco líp v obřím slalomu než v klasickém. Musíme v něm víc potrénoval na technice. Uvidíme, co bude další sezonu. Všechno má svůj čas, všechno je tak, jak má být.“

Jak je v tuto chvíli vnímáno lyžování na Slovensku díky vašim úspěchům?

„Mohli jste vidět, co se dělo tady. A i jinde. Fanoušci to hrozně vnímají a jsou úžasní. Momentálně je lyžování sport číslo jedna. Můžeme se zlepšovat. Hodně dětí díky mým úspěchům začíná lyžovat. To jsem fakt ráda. Jsem teď jejich idol a ony díky tomu začnou sportovat, to je přece výborné.“