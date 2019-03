Lyžařce Capové celkový triumf v EP utekl, i tak se zapsala do historie | iSport.cz

Capová ve finále Evropského poháru v italské Folgarii hájila průběžné první místo. Nastupovala se žlutým číslem pro vedoucí závodnici, první kolo zvládla velmi dobře, byla na šestém místě. Druhé kolo jí ovšem nevyšlo. Podobně jako další aspirantce na titul Mariene Schmotzové z Německa. Capová klesla na 13. příčku.

„Hned po závodě jsem byla zklamaná, protože vítězství bylo v mých silách,“ líčila Capová. „S odstupem pár hodin už ale spokojená jsem, jelikož před sezenou jsem vůbec nepočítala s tím, že bych mohla bojovala o celkové vítězství ve slalomu v Evropském poháru. Skončit druhá je super výsledek, kterého si moc vážím.“

Před lyžařku z Brušperku, která si na nedávném Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně vylepšila osobní maximum (15. místo ve slalomu), se v poslední jízdě Evropského poháru dostala Italka Lara Della Meaová. Capová na ni měla před finále náskok 15 bodů, ovšem Italka v posledním závodě vybojovala druhé místo. V celkovém pořadí ji přeskočila, vyhrála o 35 bodů.

„První kolo bylo slabší, tlak jsem trochu cítila a nešlo mi tolik riskovat,“ popisovala Capová. „Druhé kolo jsem ze svého pohledu jela opravdu naplno a bylo tam dost chyb, trenér mi říkal, že jsem mu nepřipadala svá. Psychika asi hrála roli, ale já si to neuvědomuji, šla jsem do toho naplno. Každopádně Lara Dela Mea to dnes zvládla nejlíp, jela fakt dobře.“

Nejlepší výsledky v letošní sezoně Evropského poháru si Capová připsala v rakouském Obdachu. Tam byla druhá a první. Do desítky se probila ve slalomu celkem šestkrát. Čtyřikrát bodovala i v obřím slalomu (nejlépe 2x 9. místo v Paganelle a Jasné). Celkově skončila v Evropském poháru napříč disciplínami na 11. místě.