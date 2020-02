Mistři triků v Deštném! Při finále SP v Big Airu je čeká "skok jako panelák" | iSport.cz

Jsou zvyklí cestovat po obřích metropolích. K vrcholovému závodu zimy ale hvězdy akrobatického lyžování paradoxně dorazily do Orlických hor. Záře svébytného závodu Soldiers přivábila do Deštné rovnou finále Světového poháru v atraktivní disciplíně Big Air. Závod známý nadšeným a početným publikem, který je propojený se svěžím hudebním festivalem, nabízí unikátní bonbonek: Největší skok na elitním okruhu.

Patnáctiletý fenomén Matěj Švancer si možná užije posledního závodu pod českou vlajkou. Jestli ale to pro nedávného šampiona mládežnické olympiády opravdu bude loučení před očekávaným přestupem do Rakouska, bude to stylová derniéra.

V Deštném v Orlických horách ho při finále Světového poháru v Big Airu čeká adrenalinový zážitek, největší skok celého seriálu. Odraz měří osm metrů, samotný skok jedenáct metrů. Borci se od okamžiku odrazu k dopadu prolétnou až třicet metrů.

„Je vysoký jak panelák. Pracují na něm lidé proškolení na výškové práce,“ vysvětluje šéf organizačního týmu Jan Prouza.

„Určitě to bude veliký. Skok bude nádhernej, perfektně udělanej. Závodit budou nejlepší rideři světa. Užiju si to,“ těší se Švancer.

Z patnáctiletého borce roste velká hvězda budoucnosti. Před měsícem v Big Airu vyhrál mládežnickou olympiádu v Lausanne. A už ve čtrnácti letech předvedl tzv. triple cork, oceněnované trojné salto s vruty. Na takto velikém skoku ale ještě nezávodil.

„Nesmím myslet na to, co by se mohlo stát. Přemýšlím, co budu dělat, nejdu do toho bezhlavě,“ líčí Švancer. „Určitě se nebudou dát dělat kreativní triky. Třeba nose buttery, což je sto osmdesátka, půl otočky na odrazu. Když se sekne hrana, tak by to mohlo určitě bolet. Takže se budou dělat spíš normální těžké triky na velký air time.“

Další reprezentant Vojtěch Břeský už si v Deštné místní hit vyzkoušel.

„Moc jsem si to užil. Byl to velký skok, dlouho jsem si na to zvykal, ale byla to velká sranda. Doufám, že letos to bude stejné,“ řekl Břeský. „Je to fascinující. Já se na to moc těším. Budou tam otočky o x tisíc stupňů… Bude se tam točit hodně přes hlavu, takže si myslím, že podívaná to bude jistě famozní. Obavy? Obecně nad tím moc nepřemýšlím, protože si myslím, že to akorát přetěžuje a špatně to působí na psychiku. Prostě si to užít, to je to nejlepší, co pro sebe můžu udělat.“

Triky, kterými okouzlují publikum, borci pilují k dokonalosti. Začínají je trénovat na tzv. Air bagu, obřím nafukovacím polštáři.

„Jezdíme do Livigna. Dají se tam natrénovat triky, aby to bolelo co nejmíň,“ vysvětluje Břeský. „Když se to naskáče do duchny a cítíme se dobře, tak teprve potom to dáváme na sněhu. Ovšem jsou tady takoví borci, kteří to rovnou zkouší na sněhu. Třeba Matěj…“

Obří skok je hitem závodu, který si v minulých letech získal celosvětovou popularitu svou neobvyklou atmosférou. Odehrává se v duchu „soldiers“, tedy bojovníků – vojáků, kteří místo zbraní mají lyže a místo nábojů používají skoky. Genius loci pohraničního pásma Orlických hor, kde je z doby druhé světové války množství betonových krytů a střílen, inspiroval tvůrce trati, kteří celý prostor ztvárnili do tématu souboje v mírové atmosféře.

„Jsme v pohraničí, dali jsme tomu nějakou tématiku. Díky tomu jsme získali návštěvnost diváků a jezdců,“ vysvětluje Prouza. „Začali k nám jezdit zajímaví jezdci a z FIS se začali ptát, jestli bychom se nestali součástí Světového poháru. Bylo to komplikované, ale myslíme, že budeme schopni udělat důstojnou zastávku.“

Ačkoli se předchozí závody konaly v Modeně, Pekingu a Atlantě, právě v maličkém Deštném se rozhodne o držitelích Křišťálových globů za Big Air. Mezi muži bude loňský dvojnásobný šampion X-Games Alex Hall útočit na postavení Birka Ruuda, ženské pořadí zatím vede Guilia Tannová.

POŘADÍ SP MUŽI ŽENY 1. Birk Ruud (Nor.) - 230 1. Guilia Tannová (Švýc.) - 240 2. Alex Hall (USA) - 200 2. Mathilde Gremaudová (Švýc.) - 200 3. Teal Harle (Kan.) - 185 3. Johanne Killiová (Nor.) - 195 4. Jesper Tjader (Švéd.) - 99 4. Megan Oldhamová (Kan.) - 121 5. Elias Syrja (Fin.) - 94 5. Silvia Bertagnaová (Kan.) - 115

Akrobatické lyžování, v němž mělo Česko dlouhá léta hvězdy ve skokanovi Alešovi Valentovi, skikrosaři Tomáši Krausovi či boulařce Nikole Sudové, patří k lyžařským disciplínám s nejvíc rostoucí popularitou.

„Já jsem rád, že bude Světový pohár tady. Na X Games je to jeden z nejsledovanějších sportů. Táhne to lidi, kteří se tomu hodně věnují, a které to ovlivňuje,“ říká Kraus.

A právě Big Air, v němž se závodí v Deštné, se stává díky své atraktivitě nejnovějším olympijským hitem. Ve snowboardu se v něm závodilo už před dvěma lety v Pchjongčchangu, za dva roky na dalších zimních Hrách v Pekingu už se na velkém skoku bude létat i na lyžích.

„Jsme za to velice rádi,“ pochvaluje si reprezentační trenér Roman Dalecký. „Slopestyle je složitější. V Big Airu se rozjíždíte z jednoho místa a skáčete skok, co máte natrénovaný v létě do vody a dáváte ho desetkrát z deseti. Na tu disciplínu bychom se teď chtěli zaměřit.“

Od léta to zřejmě bude už bez talentovaného mladíka Švancera. O tomto víkendu ale ještě bude závodit za Česko. A podle kouče může skončit hodně vysoko.

„Když to Matějovi sedne, vyjde skok, počasí, bude mít dobrou psychiku, dá se pomýšlet na bednu. Matěj na to má triky, co jsou potřeba,“ věří Dalecký.