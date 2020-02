Matěj Švancer (15) ohromil svět, teď ale bude jezdit za Rakousko | iSport.cz

Modena, Peking, Atlanta. Elitní tour freestylového lyžování se z velkoměst na finále Světového poháru přesune do Orlických hor. Díky unikátnímu závodu Soldiers, který si díky tematickému propojení s bývalými válečnými bunkry všude kolem a mohutné divácké podpoře získal skvělou pověst mezi světovými hvězdami. Příští týden přijedou v čele s olympijským šampionem Öysteinem Bratenem. A mezi nimi bude i mladý fenomén s českou krví Matěj Švancer.

„Je výjimečný talent. Objevili jsme ho ve třinácti a takhle rychlý pokrok jsem u žádného závodníka v životě neviděl,“ říká reprezentační trenér Roman Dalecký.

Švancer před měsícem přivezl zlato za Big air z mládežnické olympiády v Lausanne a v Deštném si vyzkouší největší skok na světové tour, při níž se závodníci dostanou dvanáct metrů nad zem a proletí se skoro třicet metrů. Bude to zřejmě jeho poslední reprezentační závod za Česko.

„V Deštné budu jezdit za Česko, ale vypadá to, že příští sezonu budu jezdit za Rakousko,“ říká Švancer.

Narodil se sice v Praze, ale odmalička vyrážel lyžovat do Rakouska. Nakonec se tam jeho rodina odstěhovala, Švancer studuje v lyžařské třídě na gymnáziu v Kaprunu. Z domova to má sto metrů na sjezdovku a má ideální podmínky k tréninku.

„Přestěhovali jsme se tam hlavně kvůli lyžování. Jezdili jsme tam čím dál víc, potom jsem udělal zkoušky na gymnázium, tak jsme se tak odstěhovali,“ vysvětluje Švancer.

A všechno směřuje k tomu, že v budoucnosti bude zemi, kde žije, i reprezentovat.

„Měli jsme informace ze zákulisí, teď se to jen potvrzuje. Udělali jsme všechno pro to, aby zůstal, ale rodiče už jsou rozhodnutí,“ říká Dalecký. „Musejí zažádat o občanství v Rakousku. Když ho schválí, tak si o něj Rakušani na velké FIS konferenci po sezoně zažádají a my bychom měli dát souhlasné stanovisko. Kdybychom ho nedali, akorát mu budeme způsobovat problémy, že by nemohl dva roky závodit, tak mu nechceme házet klacky pod nohy.“

Švancer má v Rakousku ideální podmínky k tréninku. Je přímo v horském středisku, má k dispozici osobního trenéra. A když je hezké počasí, kdykoli může trénovat.

„My takové podmínky nemáme. Plánujeme výjezdy dopředu, musíme to zkoordinovat se školou, přijedeme a třeba čtyři dny z pěti je ošklivo. Sedíme na pokoji, cvičíme, ale nemůžeme skákat,“ vysvětluje Dalecký. „Oni tam bydlí, je to pro něj i pro rodiče jednodušší, že si ho Rakušáci vyzvednou. Spolupracují se školou, kam dochází, a bude to mít všechno jednodušší. My s tím nic neuděláme, nabídli jsme mu, myslím, dobré podmínky, ale nedohodli jsme se.“

Zdá se, že Švancer má před sebou velkou kariéru. V prvních letech po přechodu od alpského lyžování, kterému se dřív věnoval, se rychle zlepšil na elitní úroveň. Ve svých patnácti letech už má za sebou start na závodě Světového poháru v Modeně. Má předpoklady.

„V kombinaci s talentem, gymnastickou postavou a tím, že má hned za barákem trampolínu, je o něm v Rakousku velmi dobře postaráno. Hodinu od baráku mají nejlepší podmínky na trénování. A když se to všechno sečte, tak z toho vznikne Matěj,“ usmívá se Dalecký.

Akrobatické lyžování patří na zimních olympiádách globálně k nejpopulárnějším sportům. A na příštích Hrách v Pekingu v roce 2022 se navíc na lyžích bude poprvé závodit v atraktivním Big Airu.

„Budu dělat všechno proto, abych se tam dostal,“ slibuje Švancer.

V Pekingu ale už zřejmě bude závodit pod rakouskou vlajkou.