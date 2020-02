Párty na Big Air v Deštném: Šampion Birk Ruud slavil pivem | iSport.cz

Byla to show, která vstoupila do dějin. Finále Světového poháru v lyžařské disciplíně Big Air přivedlo do Deštné v Orlických horách největší hvězdy, které to na atmosférickém závodě Soldiers pořádně rozbalily. Závod vyhrál Francouz Antoine Adelisse, křišťálový globus získal Nor Birk Ruud.

Šedesátikilometrovou rychlostí se rozjížděli mezi kulisami, které připomínaly zátarasy v bitvě. Největší skok na okruhu Světového poháru byl vytvarován jako bunkr a ti nejlepší dostali místo medailí psí známky. V atmosféře mírové bitvy na závodě Soldiers předvedli akrobatičtí lyžaři unikátní show. A králem byl Nor Birk Ruud, v závodě těsně druhý, který celkový triumf v SP oslavil pivem na ex přímo z křišťálového poháru.

„Pivo mi moc chutnalo. Mám co slavit a ještě zdaleka nekončím,“ smál se Ruud. „Českou republiku mám moc rád. Jídlo je tu dobré, lidi jsou milí, rádi paří. Přišli se podívat na Big Air, moc se mi to líbí. Byl jsem tu před dvěma lety a moc jsem si to užil. Určitě se vrátím.“

Devatenáctiletý Ruud, loňský vítěz Big Airu na X Games v Aspenu, získal svůj první křišťálový globus v unikátním závodě. Organizátoři přes značné problémy se sněhem vyrobili skok s osmimetrovou hranou, na němž se skákalo patnáct metrů vysoko a víc než třicet metrů daleko. Borci ve finále předvedli skvělé výkony, fanoušci na zaplněné sjezdovce šíleli a rozhodčí dávali neobvykle vysoké známky.

„Všichni jezdili skvěle, byl to závod na té nejvyšší úrovni. Bylo to vidět na známkách, byly tam samé devadesátky,“ řekl Ruud. „Jsem moc šťastný, konečně jsem získal globus. Pro mě to znamená hodně, už jsem měl dvě druhá místa, jsem moc šťastný, že to teď vyšlo.“

SP V DEŠTNÉM

Big Air – muži: 1. Adelisse (Fr.) 194,25, 2. Ruud 191,50, 3. Samnoey (oba Nor.) 188,50.

Celkové pořadí SP: 1. Birk 310 bodů, 2. Hall (USA) 240, 3. Adelisse 188.

Celkové pořadí SP žen: 1. Tannová 240, 2. Gremaudová (obě Švýc.) 200, 3. Killiová (Nor.) 195.