Cena pro Soukalovou starší: Gábina mě chválí pořád. Vnučka? Malý diktátor!

Co vám na to řekne vaše dcera Gabriela?

„Pochválí mě. Ona mě chválí pořád, i když si to nezasloužím … (směje se) Moc si toho vážím, je to taková hezká tečka.“

Vy jste na běžkách získala štafetovou medaili z olympiády i mistrovství světa, ale pak jste začala trénovat biatlon, kde máte srdce?

„Jestli mám říct pravdu, když dcera Gabča začala dělat biatlon, tak jsem asi rok cítila, že to není úplně ono. Měla jsem pocit, že biatlon dělají takoví, co neumí lyžovat. Ale časem jsem si zvykla a osud mě zavál, že jsem začala dělat trenérku biatlonu a dneska jsem tomu ráda. Zvlášť když vidím tu situaci v lyžování.“

Proč se vám zalíbil biatlon?

„Všechno, je to zábavné, adrenalin, super sport…“

Na co z vaší kariéry nejradši vzpomínáte?

„Nejradši vzpomínám na nejlepší výsledky a partu, kterou jsme měli. V té době nebylo ve sportu tolik peněz, neexistovala závist. Příští týden máme zas sraz, moc se těším. Můžu se chlubit, ony ještě nemají věk, aby to dostaly…“ (směje se)

Mají dnešní sportovci stejně snadnou cestu k fair play jako vy?

„Já myslím, že to je o každém, aby se choval fair play. Mám zkušenost, že čím lepší sportovec, tím větší pokora a tak je to v pořádku. U nás v týmu to bylo hrozně jednoduché. My jsme chtěli cestovat, sportovat a vyhrávat. Dneska? Neodsuzuju to, je dobré, že za ty roky sportování, jsou nějak oceněni i finančně. Za nás to tak nebylo a pak mi přišlo, že ty mezilidské vztahy byly příjemnější.“

Jak jste vychovávala svoji dceru?

„My jsme to měli rozdělené, že doma jsem byla máma a na sportovišti trenér a pokud někdo chce něco dokázat a věří vám, tak není takový problém ho trénovat. Hodnoty fair play má určitě po mně…“ (směje se)

Jak si užíváte roli babičky s Gabriely dcerou Izabelkou?

„Je to paráda, nádhera, náš malý diktátor nám určuje, jak se všechno bude dít… (smích) Ale je to krásné, jsme šťastní.“