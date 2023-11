Šokující chyba Vlhové darovala Shiffrinové triumf. Dubovská 16.

Slovenská lyžařka Petra Vlhová jezdila téměř celý slalomový víkend Světového poháru jako královna Levi, na sobotní vítězství ale v neděli nenavázala. V druhém kole už měla náskok víc než sekundu, když se jí do cesty za dalším triumfem připletl špicar. Výhru tak brala Američanka Mikaela Shiffrinová, která Slovence hned v cíli vyjádřila respekt. Martina Dubovská byla šestnáctá.

Stejně jako v sobotu se i v neděli Petra Vlhová zúčastnila slavnostního vyhlášení. Tentokrát ale jen gratulovala prvním třem, když zklamaná projížděla cílem. Stihla se krátce zastavit u Mikaely Shiffrinové, která ji špitla povzbudivá slova.

Vlhová vyhrála na úvod slalomové sezony Světového poháru v Levi už v sobotu a v neděli předváděla další suverénní výkon.

„Technicky neskutečně vyzrála. Minulá sezona byla trochu kostrbatá, ale teď je na tom technicky tak, jako nikdo ve startovním poli,“ líčila expertka Eurosportu Eva Kurfürstová během prvního kola.

Vlhová ho vyhrála o 76 setin sekundy a i do finálové jízdy vtrhla s velkou vervou. Měla náskok víc než sekundu před průběžně vedoucí Shiffrinovou, když ji zastavila osudná chyba. Špičky lyží se jí kously do sněhu a nevešla se do brány.

„Přemýšlela jsem, jestli jsem vůbec někdy v závodě Světového viděla Petru Vlhovou předvést špicara, myslím si, že ne,“ divila se Kurfürstová. „Byla tam trochu terénní nerovnost. Petra jela o něco vyšší stopou, trochu nahodila paty, na agresivním sněhu jí špičky zareagovaly směrem proti svahu.“

Chyba tak přihrála vítězství Shiffrinové, její 89. ve Světovém poháru v kariéře. Američanka se ale nijak neradovala. Jen se rozpačitě zakřenila.

„Petra a její tým si zasloužili vyhrát. Byla to pro ni fakt velká smůla. Jela neuvěřitelným způsobem. V těchto dvou závodech bylo úžasné sledovat, jak jezdí, bude velmi těžké s ní ve slalomu bojovat,“ chválila Shiffrinová pro Eurosport.

Sama se před závodem musela vyrovnávat s následky nepříjemného pádu z tréninku, při němž si minulý čtvrtek pohmoždila koleno. V sobotním závodě skončila čtvrtá, v neděli své jízdy vylepšila a nakonec slavila.

„Povedlo se mi se zlepšit, v posledním týdnu jsem se na lyžích necítila optimálně, dnes to bylo lepší. Znamená to hodně nejen pro mě, ale i pro celý můj tým. Máme to tady rádi,“ řekla Shiffrinová.

V Levi vyhrála už posedmé a ve věčném souboji s Vlhovou ji tak o jedno vítězství ze střediska za polárním kruhem předstihla.

Vlhová zůstává na šesti vítězstvích, za která pořadatelé v Laponsku dávají šampionkám symbolicky soby. Slovenka už v minulosti pět z nich pojmenovala podle svého tatínka Igora, přítele Michala, bratra Borise, neteře Lujzy a mentální trenérky Pepi. Šestý dostal jméno podle její maminky Zuzany.

„Tím je vlastně rodina kompletní,“ řekla po sobotním závodě pro televizi JOJ Šport.

Reprezentantka Martina Dubovská během víkendu získala dvě umístění v nejlepší dvacítce. V sobotu dojela čtrnáctá, v nedělním prvním kole se našla na desátém místě. Ve druhé jízdě se ale propadla na šestnáctou příčku s odstupem 2,33 na vítěznou Shiffrinovou.

SP ve sjezdovém lyžování v Levi (Finsko):

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:51,68 (56,68+55,00), 2. Popovičová (Chorv.) -0,18 (57,11+54,75), 3. Dürrová (Něm.) -0,30 (56,86+55,12), 4. Hectorová (Švéd.) -0,66 (56,76+55,58), 5. Holtmannová (Nor.) -1,23 (57,65+55,26), 6. Nullmeyerová (Kan.) -1,24 (57,40+55,52), ...16. Dubovská -2,33 (57,86+56,15), v 1. kole 51. Jelínková (obě ČR) 59,97.

Průběžné pořadí slalomu (po 2 z 11 závodů): 1. Shiffrinová 150, 2. Dürrová 140, 3. Popovičová 106, 4. Vlhová 100, 5. Hectorová 95, 6. Liensbergerová (Rak.) 92, ...15. Dubovská 33.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 45 závodů): 1. Shiffrinová 190, 2. Vlhová 160, 3. Hectorová 145, 4. Dürrová 140, 5. Popovičová 106, 6. Liensbergerová a Gutová-Behramiová (Švýc.) obě 100, ...22. Dubovská 33.