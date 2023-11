Vlhová vyhrála v Levi šestého soba, Shiffrinová po pádu mimo stupně

Jubilejní dvacáté vítězství ve slalomu Světového poháru získala Petra Vlhová ve svém oblíbeném severském středisku. V Levi předvedla dvě výborné jízdy a konkurenci na úvod sezony zcela zdrtila.

„No, to byla jízda!“ ulevila si televizní expertka Eurosportu Eva Kurfürstová, která vyzdvihla její dokonalou techniku. „Působí neskutečným způsobem aerodynamicky, s lehkostí. A v průběhu jízdy odjede o pár decimetrů méně.“

Vlhová vedla po prvním kole před Dürrovou o 18 setin sekundy, perfektním druhým kolem ale náskok navýšila na 1,41 sekundy, což je její největší vítězný náskok v kariéře.

„Jsem moc šťastná. Opravdu jsem moc nečekala, že bych mohla vyhrát s tak velkým rozdílem. Cítím se dobře, jsem sebevědomá. Byla jsem před začátkem závodu pod drobným stresem, přijeli se na mě podívat fanoušci. Ale tenhle kopec umím, měla jsem od sebe nějaká očekávání,“ připustila Vlhová.

V Levi pořadatelé od roku 2013 udělují vítězným závodnicím soba, kterého nejlepší lyžařka symbolicky převezeme a pojmenuje. Po svém prvním vítězství v roce 2017 Vlhová pojmenovala svého soba Igor podle svého tatínka. V letech 2020 a 2021 vyhrála dokonce oba závody a soby postupně nazvala Pepi podle své mentální trenérky, Lujza podle neteře, Michal podle přítele a Boris podle bratra.

Mikaela Shiffrinová skončila čtvrtá, jde pro ni o povedený comeback po tvrdém pádu v tréninku, který se jí v tréninku přihodil minulý čtvrtek.

„Bohužel jsem minulý týden spadla a odnesla jsem to dost velkým nárazem do levého kolena,“ oznámila Shiffrinová na Instagramu před závodem. „Ale mám štěstí (a jsem za to moc vděčná), že jsem vyvázla s pohmožděninou kosti, ale bez dalších větších zranění! Teď jsme se šetřili a strategicky jsme se vraceli k zátěži, lyžování a konečně i k nějakým brankám...“

Shiffrinová pak celý týden pracovala, aby své tělo dostala do takového stavu, aby v Levi mohla na start. A měla čas se i zamyslet nad tvrdým životem profesionálních lyžařek.

„Poznámka na okraj: v lyžování vidíme pády velmi často, vím, že ten můj není nejhorší, první ani poslední - to je riziko, které podstupujeme. Přesto... byl to trochu dotek s realitou. Všichni jsme tak silní a zároveň křehcí,“ uvedla Shiffrinová.

Česká reprezentantka Martina Dubovská zahájila závod agresivně a v dobrém rytmu a na první mezičas dojela pouze s osmisetinovou ztrátou na Vlhovou. V prudké části ale jela opatrněji a do cíle se dostala jako čtrnáctá se ztrátou 2,03 sekundy. V druhém kole byla Dubovská v cíli po své jízdě jako čtvrtá, díky zaváhání soupeřek ale po druhém kole zůstala na celkovém čtrnáctém místě s odstupem 3,72 sekundy.

Očekávaný mužský sjezd na Matterhornu z Zermattu do Cervinie se dnes nejel kvůli noční nadílce sněhu a špatnému počasí.

SP ve sjezdovém lyžování v Levi (Finsko):

Ženy - slalom: 1. Vlhová (SR) 1:50,59 (53,79+56,80), 2. Dürrová (Něm.) -1,41 (53,97+58,03), 3. Liensbergerová (Rak.) -1,55 (54,81+57,33), 4. Shiffrinová (USA) -1,70 (54,21+58,08), 5. Hectorová (Švéd.) -2,60 (55,22+57,97), 6. Nullmeyerová (Kan.) -2,97 (55,95+57,61), ...14. Dubovská -3,72 (55,82+58,49), Jelínková (obě ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 45 závodů): 1. Vlhová 160, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) 100, 3. Hectorová 95, 4. Shiffrinová 90, 5. Brignoneová (It.) a Dürrová obě 80, ...26. Dubovská 18.