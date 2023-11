Zuřivý mistr světa se tvrdě sápal po aktivistech: Jsou to idioti!

Nepříjemné scény provázely úvodní mužský slalom sezony Světového poháru. Při premiéře v Gurglu sice uspěli domácí rakouští lyžaři, kteří obsadili kompletní stupně vítězů, sportovní svátek však pokazili klimatičtí aktivisté. Hvězdný Nor Henrik Kristoffersen si to s nimi chtěl vyříkat z očí do očí, po demonstrantech házel i sněhové koule.