Američanka, co na lyžích drtí Norky: hvězda i oběť bulimie. Má další úspěch

Narozena: 26. srpna 1991 (32 let)

Největší úspěchy: Olympijská vítězka v týmovém sprintu (2018), mistryně světa v týmovém sprintu bruslením (2013) a na 10 km bruslením (2023), vítězka Světového poháru (2020/2021), vítězka Tour de Ski (2020/2021, 2023/2024), 2. na OH na 30 km bruslením (2022), 3. na OH ve sprintu bruslením (2022), 2. na MS 10 km bruslením (2015) a ve sprintu bruslením (2017), 3. na MS v týmovém sprintu klasicky (2017) a v týmovém sprintu bruslením (2023)