Moravec poběží Vasův běh. 90 kilometrů, chce dojet i za zesnulého kamaráda

„Nejsem příliš zastáncem těchto hromadných závodů, ale pro člověka je tohle něco jako Svatý grál. Když mezi lyžaři řeknete Vasův běh, tak je to něco, o čem prostě všichni vědí. A tím, že je to i stý ročník, řekl jsem si, že do toho půjdu,“ uvedl Moravec.

S přihlášením mu pomohl Marek Pazderský z eD systém Silvini Teamu, jehož barvy bude biatlonový mistr světa z roku 2015 hájit. „Mára navíc dokázal, že z těch šestnácti tisíc lidí na startu budu stát někde vepředu mezi těmi největšími esy, kam jinak absolutně nepatřím. Je to neskutečné,“ podotkl Moravec.

Start v závodě pro něj získal další rozměr po loňské tragédii, kdy při slaňování v horách v americkém státu Wyoming zemřel český lyžař a specialista na dálkové běhy Jiří Pliska. Ten byl například v roce 2022 ve Vasově běhu sedmnáctý.

„Celé to teď dává jiný smysl. Tým teď jede sezonu se sloganem Ride for Plizi. Přestože má příprava neproběhla úplně ideálně, tak to tohle by měla být největší motivace, proč se dostat do cíle,“ řekl devětatřicetiletý Moravec. „Neumím si ani představit, že bych to teď nedojel. I kdyby čert na koze jezdil, tak to do toho cíle nějak dotlačím,“ doplnil.

Dosud nejdelším Moravcovým závodem byla před dvěma lety Krkonošská 70. Slavný Vasův běh je o dvacet kilometrů delší. „Tehdy to bylo v cíli docela dobré, ale také jsem na tom byl daleko lépe než teď. Snažil jsem se sice trénovat, jak to šlo, ale bohužel zima byla, jaká byla. Sněhové podmínky nebyly dobré. Věřím, že mi ale pomůže i atmosféra,“ uvedl Moravec.

Na Silvestra odjel desetikilometrový závod v Novém Městě na Moravě, poté absolvoval Orlický maraton na dvacet kilometrů. „Čeho se trochu bojím, je takzvaná nemoc závodníka. Mám to tak, že buď jedu na hraně a stačí málo, kdy je mi to strašně nepříjemné. Nebo jedu pod tou hranou a je to dobré. Bojím se toho, že to někde přestřelím a na padesátém, sedmdesátém kilometru mě to utne,“ prozradil.

Chce si proto dobře rozvrhnout síly a jet chytře. „Kdybych startoval někde vzadu, měl bych třeba hodinu na to se tam rozejít. Takhle mi po startu všichni ujedou a budu mít volno. Ani nepojedu soupaž, ale spíše klasiku. Na to jsem trénoval málo a hrozilo by, že bych někde chytil křeče. Když budu mít namazáno a můžu tam ten stříďák hodit, tak věřím, že to přežiju,“ plánoval.

Z českých běžců budou vedle něj na startu také například Stanislav Řezáč, Václav Sedláček, Jan Šrail, Fabián Štoček či Martin Jakš. Moravcovým cílem bude dokončit, výkonnostní cíle si nedal. „Ti největší blázni to mají odjeté za necelé čtyři hodiny. Když to pojedu za šest, tak to bude dobré,“ řekl. „Záleží také, jaká bude i podmínka. Když bude tvrdý a rychlý sníh, bude to dobré. Jsem rád za podporu celého týmu, kterou budu mít a moc si toho vážím,“ dodal Moravec.