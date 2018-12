Konec unikátu! Zvracející Sáblíková po 13 letech nedosáhla na pětce na bednu

Závod vyhrála olympijská vítězka z Pchjongčchangu na pětce Nizozemka Esmee Visserová, za kterou Sáblíková zaostala o 6,08 sekundy. Druhá skončila Kanaďanka Isabelle Weidemannová a třetí byla Ruska Natalija Voroninová. Nikola Zdráhalová skončila v divizi A na posledním dvanáctém místě.

Jednatřicetiletá Sáblíková se představila již ve čtvrté rozjížďce a časem 7:11,26 se dostala do čela výsledkové listiny. Hned po ní se na start postavila Visserová, která již po čtyřech kolech na mezičasech vedla a postupně zvyšovala svůj náskok. Nová vedoucí žena SP nakonec výkonem 7:05,18 vytvořila nový rekord dráhy.

Rychlejší než svěřenkyně trenéra Petra Nováka byla i soupeřka Visserové v rozjížďce Kanaďanka Ivanie Blondinová a následně Sáblíkovou porazily také Weidemannová a Voroninová. Sáblíková tak v SP klesla z prvního na čtvrté místo, na vedoucí Visserovou však ztrácí jen sedm bodů.

"Výkon Martiny ovlivnila náhlá zdravotní indispozice, kdy od rána zvracela a nebylo jí vůbec dobře. Na to, v jakém byla stavu, odjela závod suprově. Rozmýšleli jsme se, jestli ji do závodu vůbec pustit, ale tohle člověk musí nechat na ní, ona ví nejlépe, jak se cítí," vysvětloval kouč Petr Novák.

"Chtěla jet pro nějaké body do celkového hodnocení Světového poháru – a páté místo ji udržuje ve hře. Všichni jsme viděli, že to nebyla Martina, jakou známe, ale páté místo v téhle situaci beru, protože jí opravdu bylo špatně. To není výmluva, ale fakt. Už při rozbruslení obkroužila pět kol a hned slezla z ledu dolů, protože se cítila hrozně slabá," popsal situaci trenér rychlobruslařek.

Světový pohár pokračuje čtvrtým dílem příští týden v Heerenveenu.

Muži:

10.000 m: v divizi B 17. Druszkiewicz (ČR) 13:55,027.

Týmový sprint: 1. Norsko 1:21,270, 2. Nizozemsko 1:21,430, 3. Rusko 1:21,740.

Ženy:

5000 m: 1. Visserová (Niz.) 7:05,188, 2. Weidemannová (Kan.) 7:06,190, 3. Voroninová (Rus.) 7:08,686, ...5. Sáblíková 7:11,268, 12. Zdráhalová 7:37,578, ...v divizi B 19. Kerschbaummayr (všechny ČR) 7:51,491.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 6 závodů): 1. Visserová 149, 2. Weidemannová 146, 3. Voroninová 145, 4. Sáblíková 142, ...12. Zdráhalová 79, 41. Kerschbaummayr 15.

Týmový sprint: 1. Japonsko 1:27,820, 2. Rusko 1:28,180, 3. Nizozemsko 1:28,530.