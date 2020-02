Sáblíková na MS v rychlobruslení: vzpomínky, nesnáze i soupeřka | iSport.cz

Martině Sáblíkové začíná další mistrovství světa. Vrátí se ze Salt Lake City s dalšími úspěchy? • FOTO: ČTK Každá medaile bolí. Rychlobruslařka Martina Sáblíková si během zimy tuhle pravdu mnohokrát ověřila. V sezoně ji potkaly zdravotní problémy, pokles formy i psychická nejistota. Na startu světového šampionátu v Salt Lake City je ale pred čtvrtečním úvodním závodem na 3000 metrů zase připravená bojovat o zlato. „Nechtěla bych se domů vracet s prázdnýma rukama," říká bojovně, i když má titulů dohromady už dvacet. Co všechno potřebujete vědět o její kampani v dalekém Salt Lake City? Program MS v rychlobruslení 2020 >>>

Vzpomínky na zlatou premiéru Na Olympijský ovál v mormonském Salt Lake City se světový šampionát vrací po třinácti letech a Martina Sáblíková může vzpomínat na parádní start své velké vítězné jízdy kariérou. Na šampionátu v roce 2007 ve svých devatenácti letech závodila proti legendám typu Cindy Klassenové nebo Claudie Pechsteinové, jejíž plakát měla na zdi svého pokoje v panelákovém bytu ve Žďáru nad Sázavou. Rok před tím se Sáblíková vracela z olympiády v Turíně rozlítostněná čtvrtým místem. Do Salt Lake City ale přijela jako nová vládkyně distančních disciplín a na šampionátu svou třídu potvrdila. Vyhrála trojku i pětku, na které konkurenci zdrtila víc než pětisekundovým náskokem a časem 6:45,61 minuty navíc sebrala Pechsteinové světový rekord.

Domov rekordů Olympijský ovál v Utahu lemují do země vsazené destičky. Nesou jména slavných vítězů a držitelů světových rekordů, kteří na tamním ledu přepisovali dějiny. Sáblíková svoji první destičku dostala právě na památném šampionátu v roce 2007, tu poslední zasadila před rokem, když zde v euforickém závěru sezony vylepšila na trojce svůj jen týden starý rekord z Calgary, kde tehdy překonala taky historický čas na 5000 metrů. „Ani mi nepřijde, že je to už rok..." usmívá se Sáblíková. „Jasně že jsem si na to vzpomněla, když jsem poprvé vkročila do haly. Celý závěr minulé sezony byl fantastický. Na to se nedá jen tak zapomenout. Zároveň je to závazek. Ale teď nejde o rekordy, ale o to být co nejrychlejší."

Nahoru dolů Tuhle zimu to pro Sáblíkovou není zdravotní trápení jako v olympijské sezoně, ale není to ani bezproblémová jízda. Hned první závod v Minsku jí pokazila viróza, s níž dojela na trojce čtvrtá. V polském Tomaszówě Mazowieckém se ale vrátila vítězstvím, kterým si zapsala už padesátý triumf ve Světovém poháru. V kazašském Nur-Sultanu a v japonském Naganu si držela formu, na pětce a trojce dojela druhá. V lednu se jí ale nevydařilo mistrovství Evropy v Heerenvenu, kde skončila bez medaile. „Tahle sezóna je zatím nahoru dolů. Mistrovství Evropy na začátku roku mi nevyšlo podle představ, leden byl pro mě celkově těžký," líčí Sáblíková.

Návrat z pekla Z temnoty pochybností a špatné nálady se Sáblíková vymanila po svém. Minulý týden v Calgary vyhrála závod na 3000 metrů, navíc ve vynikajícím čase pod tři minuty a 55 sekund. Byl to její druhý nejrychlejší čas kariéry na zdejší rychlé dráze. „Před závodem jsem říkala, že důležitý bude projev z jízdy, to, jak se budu cítit. Jsem hrozně ráda, že se mi jelo fajn. Bolelo to jako každá trojka, ale nebylo to umírání," pochvalovala si. Těsně před startem mistrovství světa si ověřila, že bude na vrcholných závodech zase ve hře. „Jsem zpátky mezi nimi, musí se mnou počítat. Samozřejmě vím, že na někoho mohla působit aklimatizace, na mistrovství světa to bude jiné. Ale jsem psychicky nahoře."

Šampionka v nesnázích Neúspěch na lednovém evropském šampionátu měl na rozpoložení zkušené šampionky velký vliv. Několik týdnů před vrcholem sezony ji ovládla nejistota. „Po Evropě to bylo psychicky náročné. Neříkám, že ta trojka byla extra špatná, ale nejelo mi to, jak jsem si myslela, že to pojede," vypráví Sáblíková. Problémy vyvrcholily po příletu do Calgary na generálku na mistrovství světa. „Všichni, co tady jsou, zažívali peklo. Necítila jsem se, nešlo mi to na ledě, bolely mě nohy. Jednou jsem po rozjezdu šla z tréninku domů, byla jsem naštvaná, sundalo mě to dolů, byla jsem z toho hodně psychicky rozhozená," přiznala Sáblíková.

Pozor na Kanaďanku Největší nebezpečí pro její zlaté sny tentokrát nemá oranžovou barvu. V zimě jezdí fantasticky především Kanaďanka Ivanie Blondinová. Sáblíkovou letos porazila v rekordu dráhy na trojce v Naganu i na pětce v Nur-Sultanu. I ona si přitom nedávno prošla těžkým obdobím, z kterého však teď čerpá sílu. „Mentálně jsem daleko vyrovnanější než v minulosti. Vloni to pro mě byl opravdu těžký rok. Trpěla jsem depresemi. Prošla jsem si tím a jsem teď silnějším člověkem," vyznala se pro web Canadian sport scene minulý týden v Calgary. Mimochodem, tam skončila druhá na patnáctistovce.

Její království Patnáct zlatých z individuálních disciplín dělá ze Sáblíkové nejúspěšnější závodnici historie, dalších pět titulů získala i ve víceboji. Navzdory dobrodružnému průběhu zimy se těsně před startem jeví znovu ve formě, s níž může v závodech na 3000 a 5000 metrů bojovat o další triumfy. O startu na patnáctistovce se teprve rozhodne. „Pro mě je teď důležité, abych byla schopná zopakovat výkon z Calgary, kde jsem předvedla téměř perfektní jízdu. Uvidíme, na co mi to bude stačit. Za každou medaili bych byla šťastná," říká Sáblíková, jejíž doménou je především závod na 5000 metrů. Od roku 2007 na téhle trati na mistrovství světa nikdy neprohrála. „Spousta lidí si řekne, že mám doma dvacet zlatých medailí z mistrovství světa, že musím jasně vyhrát, ale tak snadné to není. Kdybych získala medaili, byla bych spokojená. Možná si někdo říká, že je to málo, ale pro mě by to bylo hrozně moc. Všichni vědí, že se mnou musí počítat, a stejně tak vím já, že musím počítat s nimi."