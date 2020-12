Sáblíková neví, co před sezonou čekat: Vánoce, pak hurá do bubliny

Sportovní rok zvládla na jedničku, z mistrovství světa přivezla zlato a stříbro. Zato nadcházející sezonu, která už měla dávno probíhat, provázejí kvůli pandemii koronaviru komplikace. „Jsem člověk, který má rád to svoje, co je zaběhnuté. A teď se mi plány zbortily jako domeček z karet,“ říká Martina Sáblíková. Stejně jako ostatní rychlobruslaře ji čeká „bublina“ a čtyři velké závody v rychlém sledu včetně evropského a světového šampionátu v Heerenveenu.

Napekla perníky, vanilkové rohlíčky, kokosové koule, dva druhy lineckého. Dárky má pro všechny nakoupené. Jiné roky by to bylo u rychlobruslařky Martiny Sáblíkové něco nevídaného. „Touhle dobou se jindy teprve vracíme ze závodů a já pak narychlo všechno sháním, letos můžu říct, že mám všechno nachystané. Vánoce by klidně mohly začít už zítra,“ smála se nejúspěšnější česká zimní sportovkyně, vítězka 51 závodů Světového poháru. Přestože ji situace kolem pandemie koronaviru, která tolik ovlivňuje její sportovní život, trápí, je ráda, že si alespoň užije dlouhé Vánoce. „Po sedmnácti letech,“ zdůraznila.

Hned po nich ale vyrazí do nizozemského Heerenveenu, který v lednu a únoru hostí během pěti týdnů mistrovství Evropy, jediné dva závody Světového poháru v sezoně i mistrovství světa. „Máme to v plánu. Otázka je, co bude za deset dnů, zase se může všechno změnit. Každopádně 11. ledna je poslední termín, kdy bychom měli být Holandsku, aby člověk mohl startovat na ME,“ řekla Sáblíková.

„Moc netuším, co od sezony čekat. Je plná překvapení, program není stabilní, pořád se mění. Jsem

zvyklá mít svůj klid na přípravu, všechno do detailu naplánované ze dne na den. Mám to iks let zaběhané a teď se mi to celé zbortilo jako domeček z karet,“ posteskla si.

V Heerevenu čeká rychlobruslaře život v „bublině“. „Měli bychom bydlet ve čtyřech oficiálních hotelech a vlastně bychom měli znát jen cestu na dráhu. Možná bude šance vyjet na kolo, ale za určitých pravidel. Nesmíte nikde zastavit a nikoho potkat, což bude asi těžké ohlídat. Takže to bude v duchu: hotel - dráha - dráha - hotel,“ přiblížila. Tuší, že to bude náročné na psychiku. „Moc si to ještě nedovedu představit a nevím, jestli se na to dá vůbec připravit. Můžeme si s sebou vzít knížky nebo nějaké stolní hry, ale je otázkou, jestli to bude i přesto moc dlouhých pět týdnů.“

Nizozemští rychlobruslaři se už na oválu připravují, Sáblíková si ale nemyslí, že je to pro ně extra výhoda. „Naježděno mají, mohli zkoušet, jaký led jim nejvíc sedí, ale na druhou stranu už to pro ně taky musí být těžké trénovat pořád na jedné dráze. Složité to máme všichni.“

Trojnásobná olympijská vítězka zatím nechce mluvit o ambicích. „Motivace skoro není namístě, nevíme, jak všechno bude probíhat. Nedávno jsem si psala s Ivanie Blondinovou, u nich v Calgary ani nefunguje ovál, takže nabrusleno moc nemají. Navíc Kanaďani jako národní tým ani nemají oficiální potvrzené, jestli vůbec budou moct do Heerenveenu cestovat, jestli jim povolí tady startovat. Tuším, že Japonci nepřijedou vůbec.“

Sáblíkovou příliš nezaskočilo, že její oblíbená pětikilometrová trať se v rámci Světového poháru nepojede, z loňského mistrovství světa má kvalifikaci jistou na oba dlouhé závody.

I jí zkomplikoval přípravu koronavirus, byť musela „jen“ do karantény. „Jedna holčina z týmu měla pozitivní test, museli jsme všichni trénovat doma. Ale předtím jsme se tři týdny připravovali v Inzellu, pak v Itálii… Naježděno mám celkem dost, super kilometry. Ale nebyla to prostě příprava, na jakou jsme zvyklí,“ připomněla. „Hlavně to bylo bez závodů, jak se celá sezona posunula až do ledna. Světové poháry tak budeme brát jako přípravu na mistrovství světa. Snad se za ten měsíc v Heerenveenu sžiju s ledem,“ zadoufala majitelka jednadvacetinásobná mistryně světa.