Sáblíková, bronz a rekord: Klíčem byla patnáctistovka. Šlo o psychický zlom

Zase ukázala, že má srdce velké závodnice. Rychlobruslařka Martina Sáblíková se na ME ve víceboji v Heerenveenu zvedla po nepovedeném prvním dnu a v závěrečném závodu na 5000 metrů vybojovala celkový bronz. S dvanácti medailemi z ME ve vícebojích je navíc novou rekordmankou.

V sobotu zažila zklamání a pořádně bolavý dojezd závodu na 3000 metrů. V neděli ale Martina Sáblíková ukázala svou nejlepší stránku. Na patnáctistovce si připravila útok kvalitním časem 1:56,17 minuty. Na své oblíbené pětce pak útočila z pátého místa. A atak na bronz vyšel! Pomohl k tomu výborný výkon 6:53,22. Odměnou je bronzová medaile.

„Znamená to pro mě hrozně moc. Trojka se mi nepovedla. Nevěřila jsem, že by pětka mohla dopadnout takhle. Já jsem naprosto spokojená, že mám bronz,“ radovala se Sáblíková. „Po trojce jsem byla hodně smutná. Ne, že by čas byl špatný, ale kvůli odstupu od prvních dvou. Mrzí mě, že ten čtyřboj mohl dopadnout trošku jinak. Nicméně jsem hrozně ráda, že po přípravě, která byla hodně improvizační, to dopadlo takhle.“

Klíčem k úspěchu byla patnáctistovka. Po ní byla Sáblíková pátá. Na vedoucí Nizozemku Antoinette de Jongovou a její krajanku Irene Schoutenovou na druhém místě sice už měla velkou ztrátu, na bronz ale ztrácela v přepočtu jen dvě a půl sekundy.

„Patnáctistovka, to byl klíč k pětce, jestli to půjde, nebo ne,“ líčila Sáblíková. „Viděla jsem, že Niki (Zdráhalová) ji zajela dobře. Říkala jsem si, že když to jede jí, většinou nám to jede oběma. Byl to psychický zlom.“

V závodě na 5000 metrů se Sáblíková ve dvojici potkala s Ruskou Natalií Voroninovou, která jí vloni na MS v Salt Lake City vzala zlato i světový rekord. Tentokrát si ale svou velkou soupeřku pohlídala.

„Startovat s někým, kdo drží světový rekord, je pro mě vždycky hrozná výzva. Kdybychom nejely spolu, tak bychom takový závod nejely. Měla jsem trošku víc síly,“ pochvalovala si Sáblíková. „Je to super čas na první pětku v téhle sezoně. Hlavně po včerejší trojce, kdy jsem si říkala, že pětku ani nedojedu. Pro mě je to upřímně hrozně velké překvapení, jsem za to ráda.“

V předposlední dvojici Sáblíkovou nepřekonaly Nizozemka Joy Beuneová ani Ruska Elizaveta Golubjevová a Češka tak měla jistý bronz. Za suverénní De Jongovou ale bylo ještě ve hře stříro. Schoutenová si však dobře rozvrhla tempo a druhé místo uhájila.

„Poslední jízda byla zajímavá. Ale Irene to rozjela, aby jela na mě. Jela to hlavou, bylo vidět, že až do cíle si nechávala rezervu na poslední kola. Tam, kde ostatní kapaly, ona získávala. Pět kilometrů zajela výborně,“ chválila Sáblíková.

I bronzová medaile má pro ni ale velkou cenu. Zvlášť v této nezvyklé sezoně, kde musely rychlobruslařky čekat na první vrcholný závod až do ledna. Sáblíková navíc získala už svou dvanáctou medaili z ME ve víceboji a překonala tak Nizozemku Ireene Wüstovou.

„Já jsem se to dozvěděla v mixzoně po pětce, samotnou mě to překvapilo. Je to super. Je to zase nějaká další meta, na níž se mi v mé rychlobruslařské kariéře podařilo dosáhnout,“ usmívala se Sáblíková. „Je to třešnička na dortu. Já jsem opravdu hrozně ráda.“

Sáblíkovou teď v Heerenveenu čekají dva víkendy závodů Světového poháru a na stejném místě pak i světový šampionát. „Doufám, že s každým závodem, který budu mít v nohách, to bude lepší. Pořád doufám v dobré mistrovství světa,“ plánuje Sáblíková.