Sáblíková šestá, v konci zvadla: Jako když někdo mávne kouzelným proutkem

Trenér Petr Novák jí to u mantinelu dával najevo jasně. Martina Sáblíková potřebovala v závěrečných kolech zabrat, aby se udržela na stupních. Jenomže tohle nebyl ten den, kdy šampionka zapne své dynamo a lehce zaútočí.

„Stalo se mi to samé jako v Inzellu. Asi dvě a půl kola do cíle jako když někdo mávne kouzelným proutkem, nemohla jsem jet. Nemohla jsem ta dvě kola dojet,“ vysvětlovala Sáblíková.

V půlce října v přípravném závodě v německém Inzellu vybojovala i přes bolavý finiš druhé místo. V Tomaszówě byla ale konkurence tvrdší. Vítězná Nizozemka Irene Schoutenová potvrdila parádní formu na úvod olympijské sezony a časem 4:04,009 stanovila nový rekord místní dráhy. Ten starý držela od roku 2019 Sáblíková, včera se pod její tehdejší výkon (4:06,133) dostala i druhá Kanaďanka Isabelle Weidemannová. Na třetí Italku Francesku Lollobrigidaovou ztratila Sáblíková necelou sekundu.

„Strašná škoda, každá desetina se počítá, od třetího místa to nebylo tak daleko. To mi vadí,“ líčila Sáblíková.

Nevyzpytatelný led

Z velkých jmen ale v Tomaszówě nebyla v problémech sama. Ve své jízdě porazila Rusku Natalii Voroninovou, která skončila devátá. Nizozemka Carlijn Achtereekteová, na trojce olympijská šampionka z Pchjongčchangu, se protrápila k patnáctému místu a prohrála i s třináctou Nikolou Zdráhalovou. (4:13,762).

„Led je tady takový nevyzpytatelný. Achtereekteová jela úplně jinak než normálně, byla o deset vteřin jinde. Led je tady hrozně těžký, někdo na tom umí jet, někdo ne,“ líčí Sáblíková.

Trojnásobná olympijská vítězka si dává v sezoně postupné cíle. Už proto, že kvůli zdravotním potížím v přípravném období absolvovala jenom dva závody. Jako první metu si vytkla bezproblémovou kvalifikaci na únorovou olympiádu v Pekingu. Na trojce bude mít jistotu deset nejlepších z žebříčku a dalších deset podle nejrychlejšího času ze závodů Světového poháru.

„Šesté místo není tak hrozné, jsem hrozně ráda za ty body, jsou dobré,“ řekla Sáblíková. „Počkáme si na další závody. Důležité je sbírat body a kvalifikovat se na olympiádu. Není to, jako kdybych byla desátá, dvanáctá a to pole mi úplně odskočilo. Takhle je to hratelné, jsem mezi holkama. Je to lepší, než kdybych byla úplně na konci a vůbec mi to nešlo.“

Sáblíková je v Polsku přihlášená i na sobotní závod na kilometr a na nedělní boj na 1500 metrů.

„Zřejmě to pojedu, protože jsem těch závodů letos odjela málo. Závody odjedu v rámci tréninku, budou v rámci přípravy na Stavanger,“ vysvětluje Sáblíková.

Ve Stavangeru se pro ni za týden jede klíčový závod zimy, před olympiádou je tam na programu Světového poháru jediná pětka a Sáblíková k jistotě potřebuje být mezi dvanácti nejlepšími.

Závody SP v rychlobruslení v Tomaszówě Mazowieckém (Polsko)

Muži:

500 m: 1. Kao Tching-jü (Čína) 34,265, 2. Šinhama (Jap.) 34,546, 3. Dubreuil (Kan.) 34,687.

Ženy:

500 m: 1. Jacksonová (USA) 37,613, 2. Kodairaová (Jap.) 37,744, 3. Fatkulinová (Rus.) 38,072.

3000 m: 1. Schoutenová (Niz.) 4:04,009, 2. Weidemannová (Kan.) 4:05,255, 3. Lollobrigidaová (It.) 4:06,528, ...6. Sáblíková 4:07,467, 13. Zdráhalová (obě ČR) 4:13,762.