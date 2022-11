Sáblíková bojovala i s nemocí, dojela sedmá. Můžu být spokojená, řekla

Rychlobruslařka Martina Sáblíková skončila sedmá v závodu na 3000 metrů ve druhém podniku Světového poháru v Heerenveenu. Z vítězství se radovala v rekordu dráhy Irene Schoutenová z Nizozemska, která se posunula do čela seriálu.

Pětatřicetiletá Sáblíková měla v minulých dnech zdravotní problémy a kvůli nemoci omezila trénink, vynechala i sobotní závod na 1500 metrů. Na trojku ale nastoupila a představila se stejně jako před týdnem ve Stavangeru, kde SP začal, v závěrečné rozjížďce společně s domácí Antoinette Rijpmaovou de Jongovou.

Svou soupeřku sice opět porazila, vylepšila si i čas, ale protože se šest rychlobruslařek dostalo pod čtyři minuty, obsadila s časem 4:00,13 sedmé místo. Stejná pozice jí patří i v seriálu.

„Osobně mohu být spokojená, protože čas 4:00 je jeden z nejrychlejších, které jsem v Heerenveenu zajela. Minulý rok jsem jela 3:57, ale jinak jsem tady za 4:00 nejela,“ řekla Sáblíková a ocenila kvalitu ledu. „Bylo to vidět u všech, co jsme tady startovaly. Časy jsou neuvěřitelně rychlé. A sedmé místo? Asi dobré. Zůstávám v áčku (v divizi A) a příště pojedu opět s Antoinette, takže super,“ doplnila svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Výkon Sáblíkové ovlivnily i zdravotní problémy. „Od úterý jsem se cítila špatně. Ještě ve středu jsem zkusila jít na led, ale pak mi bylo špatně, byla jsem oslabená a měla jsem i teplotu. Ráno jsem se ale vzbudila bez teploty, tak jsme si řekli, že zkusím jít na start a uvidíme, jak to dopadne,“ řekla Sáblíková s tím, že s nemocí bojovaly i další rychlobruslařky. „Nebyla jsem jediná. Slyšela jsem, že i Isabelle Weidemannová ležela, takže to tady mezi námi řádí,“ podotkla.

Suverénní vítězkou se stala olympijská šampionka na této trati z Pekingu Schoutenová, která zajela čas 3:54,04 a o půl sekundy vylepšila vlastní rekord dráhy. Druhá Kanaďanka Weidemannová za ní zaostala o 3,66 sekundy. Třetí skončila vítězka ze Stavangeru Norka Ragne Wiklundová.

Světový pohár bude pokračovat od 9. do 11. prosince v Calgary. „Do Kanady se těším, mám to tam ráda. Jedou se tam dva závody, čeká nás pětka. Uvidíme, jak to tam bude,“ dodala Sáblíková.

SP v rychlobruslení v Heerenveenu (Nizozemsko):

Muži:

1500 m: 1. Howe (Kan.) 1:43,38, 2. Nuis 1:43,64, 3. Krol (oba Niz.) 1:43,83.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 6 závodů): 1. Howe 114, 2. Stolz (USA) 92, 3. Ning Čung-jen (Čína) 88.

15:45 týmový sprint.

Ženy:

500 m: 1. Kim Min-sun (Korea) 37,21, 2. Herzogová (Rak.) 37,48, 3. Leerdamová (Niz.) 37,51.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 6 závodů): 1. Kim Min-sun 120, 2. Leerdamová 102, 3. Herzogová 97.

3000 m: 1. Schoutenová (Niz.) 3:54,04, 2. Weidemannová (Kan.) 3:57,70, 3. Wiklundová (Nor.) 3:58,31, ...7. Sáblíková 4:00,13, divize B: 15. Kuršová 4:19,48, 24. Antošová (všechny ČR) 4:25,39.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 6 závodů): 1. Schoutenová 114, 2. Wiklundová 108, 3. Weidemannová 102, ...7. Sáblíková 76, 30. Kuršová 22, 40. Antošová 7.