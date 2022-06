Zážitek v sedle. Sáblíková si na L'Etape hrábla, Schleck stavěl u fanoušků

Projektu L'Etape se zúčastnilo bezmála 2300 závodníků rozdělených rovnoměrně do dvou tras • Josef Vaishar/roadcycling.cz

Atmosféra slavné Tour de France podruhé zavítala do Česka. Projektu L'Etape se zúčastnilo bezmála 2300 závodníků rozdělených rovnoměrně na dlouhou (136 km) a krátkou (90 km) trasu. Na startu se představily cyklistické hvězdy Zdeněk Štybar, Ján Svorada nebo Andy Schleck. Vítězství v ženské kategorii obhájila rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Jeden den prožít ve stylu cyklistických profesionálů a okusit atmosféru Tour de France. Tuhle výzvu v sobotu absolvovali hobbíci, ale i slavná sportovní jména. Těžký závod zvládla mezi ženami znovu nejlépe Martina Sáblíková. „Ze začátku to na mě bylo rychlé, ale pár kluků mi pomohlo dostat se zpátky do balíku. Posledních 40 kilometrů jsem jela sama, takže to bylo náročnější než minulý rok. Opravdu jsem si hrábla,“ přiznala v rozhovoru pro Českou televizi. Olympijská rychlobruslařská hrdinka si nemohla vynachválit atmosféru. „Byla neuvěřitelná, geniální! Všem tahle podpora pomohla a všichni z toho mají zážitek.“

Cyklistický profesionál Zdeněk Štybar bral letošní start na trase vedoucí před kopcovité Křivoklátsko jako kvalitní přípravu. „Čtrnáct dní jsem netrénoval, jsem po nemoci, takže jsem se musel hlídat jak tepově, tak wattově. Dost jsem si to ale užil,“ ocenil závodník, jenž se teď chystá na vysokohorské soustředění.

Nechyběl ani Andy Schleck, vítěz tří etap nejslavnějšího cyklistického závodu se dokonce několikrát zastavoval u fanoušků podél trati. „Nejsem sice zvyklý dojíždět s takovou ztrátou na vítěze, ale naštvaný určitě nebudu,“ smál se v cíli lucemburský fenomén.

Do cíle dorazil po třech a půl hodinách vítězně Michal Kollert, následovaný Jonášem Vojtěchem a Pavlem Gondou. Mezi ženami v elitní kategorii dojela za Sáblíkovou další rychlobruslařka Nikola Zdráhalová, amatérskou klasifikaci ovládla Jana Matlášková.

„Neskutečný zážitek, nemám příliš slov, kterými bych to popsal. Atmosféra již na startu byla elektrizující, během celého závodu stálo u trati obrovské množství lidí, kteří neúnavně povzbuzovali. Byl to svátek cyklistiky se vším všudy, klobouk dolů před organizátory,“ hodnotil vítězný Michal Kollert.