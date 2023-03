Sáblíková čelí mladším dravkyním a dál ji to baví: Dobře, že jsem neodešla!

Z velkých seniorských akcí vozí rychlobruslařská legenda medaile už více než 16 let. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková na letošním mistrovství světa v Heerenveenu získala dva bronzy . „Jsem mega spokojená. Doufám, že to ukázalo, že to takhle ještě půjde dál,“ přeje si. Pětatřicetiletá rychlobruslařka na nizozemské dráze uchvátila skvělými časy, na obou tratích se dostala pod magické hranice.

Na tříkilometrové distanci Martina Sáblíková dosáhla času pod čtyři minuty (3:58,35), světový šampionát pak zakončila na nejoblíbenější pětce jízdou za 6:47,78. „Čas mě překvapil, netušila jsem, že se tam dá takhle rychle jet. Bylo to i tím, jak rolbaři super připravili led. Jsem překvapená, že i teď dokážu v posledních kolech zrychlovat,“ vrací se Sáblíková k nedělní jízdě.

Ještě větším překvapením byl pro samotnou závodnici výkon na tři kilometry. „Když někdo jel pět, deset let zpátky pod 4:05, byl to zázrak. Teď se jezdí pod čtyři minuty prakticky všude. Snažíme se posouvat a zatím se nám to daří. Ale závodních sezon za sebou mám dost a vše měnit taky úplně nejde,“ naznačuje Sáblíková.

Skvělé časy jí v Heerenveenu stačily na dvě bronzové medaile. Zlato na pětce brala domácí Irene Schoutenová, na trojce slavila teprve dvaadvacetiletá Norka Ragne Wiklundová.

„Sport se vyvíjí, posouvá a mně léta přibývají. Mladší bruslařky jsou dravější a je to vidět i na ledě, s jakým elánem se pohybují. Jsem strašně ráda, že s nimi dokážu držet krok a že jsem ještě někam neodešla,“ usmívá se Sáblíková.

Po loňských olympijských hrách v Pekingu přitom počítala s tím, že nadcházející sezona bude spíše odpočinková. „Ukázalo mi to, že s nimi můžu bojovat, ale hlavně, že mě ty boje baví. I když jsem z toho strašně nervózní a je to těžké s nimi soupeřit, tak mě to naplňuje a to je nejdůležitější,“ popisuje.

Výkony nových rychlobruslařských hvězd svěřenku kouče Petra Nováka motivují a posouvá své hranice v tréninku. „Na jednu stranu je to strašně těžké, ale jsou to obrovské výzvy. Nejde to jezdit stylem, že si člověk stoupne a řekne: Jo, pojedu. Na to se musí připravit a trénovat jinak, než tomu bylo dřív,“ popisuje Sáblíková. „Tři čtyři roky zpět stačilo trénovat tempo na 32 sekund, teď se kola trénují za 31 nebo 30. Rychlých kol musím mít naježděno strašně moc,“ vysvětluje.

Rodačka z Nového Města na Moravě smekla před oběma šampionkami. „Byly připravené neuvěřitelně. Uvidíme, jestli v mém věku ještě vůbec jde, abych je porážela,“ uvažuje Sáblíková. „Na Světových pohárech ale vidíme, že na stupních nejsou pořád ty stejné závodnice. Obměňuje se to, Schoutenová třeba nebyla v Kanadě vůbec na placce na tři kilometry. Každý se snaží připravit hlavně na nejdůležitější závody,“ líčí Sáblíková.

Příští sezonu rychlobruslařky čeká kromě mistrovství světa na jednotlivých tratích i šampionát ve čtyřboji. „Všichni se budou muset připravit taky na sprinterské trati. Já se nejspíš budu soustředit na trojku a pětku. Nevím, jestli jsem schopná natrénovat na pětistovku, kterou ony jezdí za 38,5,“ směje se Sáblíková.

Celkově má na kontě z mezinárodních závodů již 146 medailí. „Je to neuvěřitelné číslo. Samozřejmě bych byla ráda, kdybych nějaké další získala. Jestli ještě někdy něco cinkne, budu ráda a budu to považovat za velký úspěch,“ dodává Sáblíková.