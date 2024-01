Nepovedený návrat Sáblíkové: Nohy byly úplně prázdné! Nemohla jsem jet

Sáblíková, která měla v minulých týdnech problémy s třísly a vynechala i mistrovství Evropy v Heerenveenu, se představila v šesté z osmi rozjížděk společně s Ragne Wiklundovou, která vede pohárové hodnocení dlouhých disciplín. Trojnásobná olympijská šampionka s Norkou prohrála a už po dojezdu věděla, že výsledkově závod dobře nedopadne.

S časem 4:03,62 byla svěřenkyně trenéra Petra Nováka průběžně sedmá. Následně ji předstihly i další čtyři soupeřky a Sáblíková se nevešla ani do první desítky. Nedařilo se ale ani Wiklundové, která skončila devátá. Sáblíková se nicméně udržela na průběžně druhém místě v SP, na Wiklundovou nyní ztrácí 38 bodů.

„Dnes nejsem a nemůžu být spokojená. Celý týden se mi během tréninků v Salt Lake City jezdilo skvěle, ale tři dny před závodem mě najednou začaly hrozně bolet nohy. A přesně to mě potkalo i během závodu. Neumím si to vysvětlit,“ uvedla Sáblíková v tiskové zprávě.

I přesto, že podle očekávání začala pomaleji, byla s úvodem závodu spokojená. „Jenže po dvou kolech jsem prostě nemohla jet. Ať jsem dělala, co jsem dělala, nešlo to. Nohy byly úplně prázdné. Jsem z toho opravdu zklamaná. Musíme se teď v týmu poradit, co dál, protože mě čekají další důležité závody, na které se chci dobře připravit,“ řekla šestatřicetiletá rychlobruslařka,

Sábliková původně plánovala, že v Utahu v sobotu nastoupí do závodu na 1500 metrů. Teď to ale podle všeho není jisté. Příští týden bude SP pokračovat v Québecu a poté ji čeká mistrovství světa na jednotlivých tratích v Calgary, hlavní akce sezony.

Beuneovou doprovodily na stupně vítězů krajanka Irene Schoutenová a třetí Valerie Maltaisová z Kanady.