Další zlaté dítě po Sáblíkové: Supertalent (17) řádí, kosí rekordy

Zatímco legendární Martina Sáblíková míří ke své poslední olympiádě, českému rychlobruslení vyrostl nový supertalent. Sedmnáctiletý Metoděj Jílek během zimy kosí juniorské Světové poháry, v neděli vyhrál v japonském Hačinohe patnáctistovku i závod s hromadným startem. „Je to druhé zlaté dítě. Byla to Sáblíková a je to on,“ říká insider Václav Musil.

Nechal si soupeře vycukat a pak je na poslední chvíli zaříznul. Metoděj Jílek se při závodě s hromadným startem v Hačinohe nenervoval náskokem vedoucí skupinky, v závěru zabral a do cíle dojel s vítězně zvednutýma rukama.

„Už měli náskok deset vteřin, kolo před cílem za to vzal a porazil je. To už je trochu drzost. Asi to bude flegmatik,“ usmívá se Václav Musil, předseda rychlobruslařské Slavie, za kterou Jílek závodí.

Metoděj Jílek se nejdřív prosadil na kolečkových bruslích, na nich je pětinásobným mistrem Evropy a dvojnásobným juniorským vicemistrem světa. Na ledě začal před pěti lety v short tracku, poslední dvě sezony se už ale adaptoval i na dlouhý ovál. A po první zkušební sezoně v té aktuální září.

Během zimy vyhrál už sedm závodů juniorského Světového poháru na patnáctistovce, závodu na 3000 metrů a v závodě s hromadným startem a jednou byl druhý. V průběžném pořadí Světového poháru juniorů vede pořadí na trojce i v závodě s hromadným startem, na patnáctistovce je druhý.

„Je to po dlouhé době veliká naděje mužského rychlobruslení. To, co jemu, se ještě nikomu nepodařilo. Na patnáctistovce zajíždí časy, s kterými by byl mezi dospělými kolem desátého místa,“ říká Musil. „Jezdí neskutečně. V Japonsku prohrál jen s Norákem, který je o dva roky starší a jezdí už na svěťáku dospělých mezi prvními místy.“

V Hačinohe prohrál Jílek jen v závodě na 3000 metrů s Norem Sigurdem Henriksenem, který se už pravidelně účastní Světového poháru dospělých a na minulém MS v Heerenvenu skončil v top ten na pětce i desítce.

Na prvních úspěších studenta osmiletého gymnázia na kolečkových bruslích se podílel trenér Pavel Zajpt společně s Jílkovým otcem. V shorttracku se mu věnují Jindřich Pařík a Jarmil Hrůza. Na dlouhé dráze talentovaného borce trénuje Novozélanďan Kalon Dobbin.

„Hodně lidí z kolečkového bruslení jezdí ve světovém měřítku rychlobruslení. Pomáhá mu taky, že v Benátkách nad Jizerou trénuje short track. Tam je ten souboj,“ vysvětluje Musil.

Na ledě se Jílkovi daří v kontaktním masovém závodě, v němž během sezony triumfoval ve všech třech závodech v Baslega di Piné, v Collalbu i v Hačinohe.

V japonském středisku už za pár dní začíná juniorské mistrovství světa, kde má Jílek naděje na velký úspěch.

„Tam čekáme nejmíň jednu zlatou medaili, spíš dvě – na patnáctistovce a v mass startu,“ těší se Musil.