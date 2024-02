Ovace pro Sáblíkovou: S kotníkem skoro nemohla do brusle

V kritické situaci stála Sáblíková v neděli na startu pětky v jízdě proti fenoménce posledních let, Nizozemce Irene Schoutenové. Od roku 2021 v nejdelším ženském závodě kralovala a byla znovu favoritkou. Sáblíková přemýšlela o taktice. „Nepředpokládala jsem, že bych ji mohla porazit. Prvně jsem si říkala, že pojedu pasivně za ní,“ vysvětlovala. Nakonec ale zvolila jinou variantu. Rozpálila tempo tak, že ještě v polovině trati byla časem před soupeřkou. „Řekla jsem si: To není můj styl. Pojedu, na co mám, buď jí pomůžu, nebo ji aspoň trošku vyděsím. Nevím, jestli se mi jedno z toho povedlo. Každopádně jsem nešla do závodu, že mi hnedka odjede,“ líčila Sáblíková. Odvážný styl jí pomohl k medaili.

Sáblíková sice v přímém souboji s Schoutenovou prohrála, ale zajela výtečný čas 6:51,88 a dostala další soupeřky pod tlak. Dostala se před ni ještě mladá Nizozemka Joy Beune, která překvapivě vyhrála. Největší soupeřkou v boji o bronz pro Češku byla Norka Ragne Wiklundová. Celou sezonu se s ní potkávala ve společných jízdách a prohrávala až do MS. Na trojce ji konečně porazila a na pětce ji postavila před těžký úkol. Wiklundová šla do boje taky s odvahou. Jenže tempo neudržela. Zatímco Sáblíková v konci držela vyrovnané časy kol, Wiklundová úplně odpadla a o medali přišla. Norka tak z MS nemá letos ani jednu. „Po trojce jsem si říkala, tak dneska je to čtvrtý,“ připustila Sáblíková s odkazem na Wiklundovou. „Jela neskutečný závod, jela skvěle. Bohužel, ty dvě, tři kola, hlavně ta velká zatáčka domů bolí. Pětka je úplně jiná než trojka. I když to měla super rozjeté, tak nevydržela. Musím říct, že už jsem nevěřila, že bych s ní mohla vyhrát.“

OVACE PRO MARTINU

Sáblíková má po MS v Calgary už neuvěřitelných 34 medailí ze světových šampionátů. A i když byla tentokrát daleko od domova, dostalo se jí během závodů hlasité podpory krajanů. „Fanoušci byli úžasní. Přišlo hrozně moc Čechů, co tady žijí v Calgary. Měla jsem neskutečné ovace před závodem i po něm,“ těšilo Sáblíkovou. V sezoně by ještě měla závodit na MS ve víceboji v Inzellu. O dalším programu ale rozhodne její zdravotní stav. „To se všechno uvidí, až přijedu domů a uvidí mě můj doktor. Noha mi nedovoluje to, co by mohla dovolit, hlavně při startu. Dneska to naštěstí nebylo moc znát, i když to bolelo hodně, ale v té brusli je to strašně moc bolavé,“ řekla Sáblíková. „Já bych do Inzellu chtěla jet, vím, že tam bude strašně moc českých fanoušků. Doufám, že se mi během pár dní bez ledu noha zlepší.“