Odchod talentu na Slovensko: Msta, nebo útěk? Jaká byla role Sáblíkové?

Lukáš Steklý byl začátkem loňského podzimu na tréninkovém pobytu v německém Inzellu a čekal na příjezd svazového sekretáře Jindřicha Paříka. Potřeboval mu předat svůj český pas, aby mohl s reprezentací vyrazit na závody Světového poháru do Japonska a Číny. Pařík se ale neukázal.

„Pan sekretář ho potahal za nos. Když Lukáš pas dovezl, zjistil, že ostatní jsou v letadle. Byla to pro něho facka,“ říká Libuša Steklá, matka a trenérka loňského juniorského světového šampiona v závodě s hromadným startem.

Pařík potvrzuje, že do Inzellu na domluvené předání cestovního dokumentu nepřijel.

„To je pravda. Já jsem tam nejel, pracovně jsem nemohl. Hledají ale zástupné problémy. Pas mi mohli poslat DHL. Paní Steklá ho údajně převezla do Hodonína, ať si pro něj přijedu, přestože její manžel dělá v Praze,“ líčí Pařík. „Je to zkreslené. Celková situace byla taková, že Lukáš Steklý nechtěl startovat za Česko.“

Kauza s (ne)předáním pasu pro úvodní závody minulého Světového poháru je v celém případu klíčová. Steklý se svou matkou v ní spatřují důkaz oportunistického přístupu svazu v rámci dlouhodobých sporů.

„Oni ho nenominovali na závody s tím, že je to trest za to, co bylo. Je to msta za to, co jsem provedla já, že jsem šla proti nim,“ říká Steklá, která se svazem vede soudní spor kvůli vyúčtování peněz za přípravu a užívání auta.

Sáblíková měla říct, že ho nechce

Svaz naopak Steklého obviňuje, že svůj odchod do jiné země dlouhodobě plánoval a v minulé sezoně nestartoval na vrcholných závodech proto, aby zkrátil karenční lhůtu při přestupu z jedné federace do druhé.