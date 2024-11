Rychlobruslařský šok! Jílek zářil mezi elitou, má juniorský světový rekord

Při Světovém poháru v Pekingu zažilo české rychlobruslení fenomenální úspěch. Osmnáctiletý talent Metoděj Jílek šokoval svět překonáním juniorského světového rekordu, který dosud držel Nor Sigurd Henriksen z roku 2022. Čech jako vůbec první junior v historii pokořil na trati 5000 metrů čas 6 minut a 13 sekund. Při svém prvním závodě v dospělé kategorii elitní divize skončil na senzačním pátém místě. „Jsem z toho nadšený,“ hlásí.

Metoděj Jílek brilantně našlápl už v první polovině závodu, v níž držel krok s favorizovaným Nizozemcem Chrisem Huizingou. Kromě čtvrtého kola své mezičasy pokaždé dokázal stlačit pod třicet sekund. Nejrychleji si vedl v devátém kole, které zajel za 29,1 sekundy.

V závěrečné pasáži Jílek nastolené tempo udržel, poslední tři kola pokaždé stihl za 29,5 sekundy a celkovým časem 6:12,99 se vměstnal do historických tabulek. Svůj osobní rekord na pětikilometrové trati vylepšil o 2 sekundy a 54 setin. Dosud nejlepší světový počin pak o 85 setin.

„Chtěl jsem to letos zajet, ale nečekal jsem, že to bude tak brzo. Měl jsem rekord naplánovaný na svěťák v Heerenvenu, kde je nejrychlejší led v Evropě. Naštěstí se to ale povedlo dřív, takže už mám splněno,“ usmívá se Jílek.

Dlouho to vypadalo, že by z toho mohlo být i pódiové umístění, avšak v poslední rozjížďce se před Jílka dostali Sander Eitrem a Davide Ghiotto, kteří zdolali i Beaua Snellinka a Huizingu. Nor Eitrem zvítězil, jako jediný se dostal pod 6 minut a 10 sekund.

„Sledovat poslední dvojici bylo stresující, jelikož jsem věděl, že můžu být na bedně. Ale taky mi bylo jasné, že to jsou silní soupeři, které nebude lehké porazit. Šance byla velmi malá,“ uvědomuje si Jílek. „Každopádně motivovalo mě to do dalších závodů. Mám velké ambice, takže doufám, že znovu zajedu dobré výsledky. Myslím si, že kdybych v Pekingu zajel úplně perfektní závod, svou dvojici bych dokázal vyhrát. Pořád se však učím.“

V Číně se představila i legendární Martina Sáblíková, která v závodě na 3000 metrů dojela devátá. V šesté rozjížďce nestačila na Joy Beunovou o více než tři sekundy. S časem 4:05,25 tak nenavázala na skvělý výkon z předchozího týdne, kdy ji v japonském Naganu dělil jen kousek od medailového umístění.

„Při prvním kole jsem musela něco přejet, protože pak jsem se vůbec nemohla odrazit z levé brusle. Musela jsem jet na rovině, což je pro mě problém, protože zatáčka je moje nejsilnější. Můžu se tam pořádně odrazit. Pak je to těžké. Na první holky bych určitě neměla, ale kolem 4:03 bych jet mohla. Ale to je kdyby. Jsem ráda, že jsem to zvládla obstojně, protože čas 4:05 není strašný. Uvidíme, jak to bude vypadat příště,“ říká sedminásobná olympijská medailistka.

Další zastávka Světového poháru čeká rychlobruslaře na konci ledna v kanadském Calgary. Ještě předtím se ale bude konat v Heervenvenu ME ve vícebojích.

SP v rychlobruslení v Pekingu:

Muži:

1000 m: 1. Stolz (USA) 1:07,62, 2. De Boo (Niz.) 1:07,82, 3. Ning Čung-jen (Čína) 1:07,91.

Průběžné pořadí (po 2 z 6 závodů): 1. Stolz 120, 2. De Boo 108, 3. McLeod (USA) 88.

5000 m: 1. Eitrem (Nor.) 6:06,48, 2. Ghiotto (It.) 6:10,04, 3. Snellink (Niz.) 6:11,68, ...5. Jílek (ČR) 6:12,99 - juniorský světový rekord.

Průběžné pořadí (po 2 z 6 závodů): 1. Ghiotto 114, 2. Eitrem 108, 3. Snellink 102, ...6. Jílek 72.

Ženy:

1000 m: 1. Takagiová (Jap.) 1:14,62, 2. Rijpmaová-De Jongová 1:14,72, 3. Dalemanová (obě Niz.) 1:14,90.

Průběžné pořadí (po 2 z 6 závodů): 1. Takagiová 120, 2. Leerdamová (Niz.) 92, 3. Dalemanová 91.

3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 4:00,10, 2. Beuneová (Niz.) 4:01,90, 3. Weidemannová (Kan.) 4:02,02, ...9. Sáblíková 4:05,25, divize B: 20. Kuršová 4:17,77, 25. Korvasová 4:19,14, 26. Kainová (všechny ČR) 4:19,76.

Průběžné pořadí (po 2 z 6 závodů): 1. Wiklundová 114, 2. Beuneová 102, 3. Blondinová (Kan.) 94, ...6. Sáblíková 75, 39. Kuršová 9, 41. Korvasová 6.