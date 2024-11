Talent Jílek: druhé zlaté dítě. Zlepšuje se, je až moc rychlej, žasne legenda

V Eishalle Maxe Eichera v Inzellu to poslední říjnovou sobotu hučelo. V jednom závodě na 10 000 metrů padly hned dva neoficiální světové rekordy. Ital Davide Ghiotto zajel ten seniorský, Metoděj Jílek juniorský. Časem 12:46,56 minuty zůstal jen o 58 setin za Ghiottovým výkonem z OH v Pekingu, který tehdy znamenal bronzovou medaili.

„Byla jsem absolutně nadšená. Porovnávali jsme to se seniorským světovým rekordem, který nebyl daleko. Bylo bezvadné tam být, sledovat to. Přišli jsme se podívat všichni,“ vzpomíná Martina Sáblíková.

„Je to v našem rychlobruslení něco mimořádného,“ hodnotil Jan Létal, místopředseda svazu rychlobruslení.

„Je to druhé zlaté dítě. Byla to Sáblíková a je to on,“ řekl o Jílkovi rychlobruslařský insider Václav Musil.

Fenomén. Supertalent. Senzace. Dosaďte si, co chcete. Metoděj Jílek, osmnáctiletý vytáhlý kluk, všem těmto přívlastkům vyhovuje. Výkonem na desítce v Inzellu se ohlásil dospělé světové špičce, do níž se právě energicky dere. Juniorský rekord mu nepočítají jen proto, že čas nezajel v tradičním souboji jeden na jednoho, ale ve čtveřici.

„V kvartetu je to určitě rychlejší, jelikož se v aréně točí vzduch dokola. Žene vás to dopředu. Na desítce to dělá asi největší rozdíl, protože je to nejdelší trať,“ vysvětluje Jílek. „Bylo by to podle mě pět vteřin na celou desítku. Stejně bych zajel juniorský světový rekord, akorát by to nebylo tak rychlé.“

V pěti letech se poprvé postavil na kolečkové brusle a brzy se ukázalo, že je výjimečný. Pěti letošními tituly juniorského mistra světa v Itálii dovršil své zlaté mládežnické počty na sedm. V posledních letech se ale zdokonaloval i na ledě.

„Zjistil jsem, že jsem v tom sportu dobrej, vyhrával jsem mezinárodní soutěže. Tak jsem si říkal, že bych se chtěl dostat na olympiádu a začal jsem přemýšlet o ledě,“ vysvětlil Jílek.

Ve čtrnácti poprvé zkusil short track. Na dlouhou ledovou dráhu se poprvé postavil před Vánocemi 2022 na mezinárodním kempu federace ISU v Tomaszowě Mazowieckém, když mu bylo šestnáct.

„Nevěděl jsem, co to je, tak jsem to zkusil, vyhrál jsem to. Časy byly hrozný, ale říkal jsem si, že by mi to mohlo jít,“ vzpomíná Jílek. „Na další sezonu už jsem si koupil brusle, správné nože, byl jsem dva týdny na ledu, zajel jsem dobré časy. Od té doby jsem jezdil víc na tréninku do Inzellu a začalo mi to jít.“

Krok dopředu udělal v minulé sezoně, kdy na ledě kosil vítězství v juniorských Světových pohárech a z juniorského mistrovství světa přivezl stříbro ze závodu na 5000 metrů. Díky své původní kariéře na kolečkových bruslích má zázemí v tréninkové skupině novozélandského kouče Kalona Dobbina, někdejšího světového šampiona na inlinech.

„Trénuje jak kolečka, tak led, dokáže zkombinovat oba dva sporty, maximálně mi to vyhovuje,“ pochvaluje si Jílek. „Metodiku ledu a koleček trénuje dlouho, má inovativní nápady, pořád se snaží přicházet s novými věcmi, jak vylepšit naši techniku, kondici.“

Necelé dva roky poté, co stál Jílek poprvé na dlouhé ledové dráze, se chystá na svou první sezonu v dospělém Světovém poháru. Po přípravných podzimních závodech je svými časy druhý na světě v závodě na 10 000 metrů a šestý na pětce.

„Pro mě je to hrozně fascinující, ten kluk dělá obrovské pokroky, zlepšuje se sezonu od sezony, mně přijde den ode dne,“ usmívá se Sáblíková. „Jsem hrozně ráda, že tady máme takového člověka, který tyhle výsledky zajíždí. Je nejlepší na světě na inlinech, teď to potvrzuje i na ledě. Vážím si, že ten kluk je úplně normální, dá se s ním skvěle komunikovat, zapadá mezi všechny.“

Sáblíková má s Jílkem jediný problém. Jeho výkonnost už o tolik přesahuje její vlastní, že si na úvodní sérii Světových pohárů v Japonsku a Číně musí vzít jiného sparringa.

„Metoděj je moc rychlej…“ říká Sáblíková.

Jako nováček pojede Jílek za dva týdny při své premiéře ve Světovém poháru v japonském Naganu ve skupině B. Stačí mu skončit na prvních dvou místech a v čínském Pekingu už bude moct závodit v elitní skupině A.

„V Číně bych se už chtěl ukázat v áčku, což si myslím není nemožné,“ plánuje.