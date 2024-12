Jílek znovu zaujal. Po startu v čele, v hromadném závodě skončil osmý

Český talent Jílek v sobotu zajel juniorský světový rekord na trati 5000 metrů a obsadil páté místo. V závodu s hromadným startem se v neděli rovněž poprvé představil v elitní divizi A. Krátce po startu se dostal do čela a díky aktivní jízdě vybojoval tři body, které mu vynesly umístění v desítce. Do závěrečného spurtu už nezasáhl.

„Taktikou bylo dojet si pro nějaké body, abych zůstal i v dalších fázích Světového poháru v áčkové skupině. Kdybych jel na finální sprint, tak není jisté, že bych nespadl nebo se něco nepokazilo. Takže jsem se snažil jít tou bezpečnější cestou, což se splnilo,“ uvedl Jílek v nahrávce pro média.

„Určitě to nebyl nejlepší výsledek, co můžu zajet. S tím spokojený nejsem. Do budoucna se to pokusím zlepšit,“ dodal. V průběžném pořadí disciplíny je Jílek patnáctý.

SP v rychlobruslení v Pekingu:

Muži:

500 m: 1. Stolz (USA) 34,39, 2. De Boo (Niz.) 34,47, 3. Kim Čun-ho (Korea) 34,67.

Průběžné pořadí (po 4 z 11 závodů): 1. Stolz 240, 2. De Boo 182, 3. McLeod (USA) 151.

Závod s hromadným startem: 1. Hoolwerf (Niz.), 2. Swings (Belg.), 3. Di Stefano (It.), ...8. Jílek (ČR).

Průběžné pořadí (po 2 z 6 závodů): 1. Hoolwerf 108, 2. Di Stefano 102, 3. Swings 94, ...15. Jílek 55.

Týmový sprint: 1. Nizozemsko 1:18,35, 2. USA 1:18,50, 3. Čína 1:18,61.

Ženy:

500 m: 1. Ziomeková-Nogalová (Pol.) 37,82, 2. Schultingová (Niz.) 37,88, 3. Wójciková (Pol.) 37,89.

Průběžné pořadí (po 4 z 11 závodů): 1. Jošidaová (Jap.) 203, 2. Wójciková 176, 3. Jacksonová (USA) 173.

Závod s hromadným startem: 1. Groenewoudová (Niz.), 2. Maltaisová (Kan.), 3. Jang Pin-jü (Čína), ...divize B: 4. Korvasová, 5. Kuršová (obě ČR).

Průběžné pořadí (po 2 z 6 závodů): 1. Groenewoudová 120, 2. Dulová (Niz.) 91, 3. Maltaisová 90, ...21. Kuršová 40, 24. Korvasová 33.

Týmový sprint: 1. Nizozemsko 1:26,35, 2. Polsko 1:27,07, 3. USA 1:27,08, ...10. Česko (Kainová, Korvasová, Kuršová) 1:35,85.