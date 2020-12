Suverénní Ledecká: Holky se ptaly, kdy pojedu na lyže. Čeká na ni vrtulník

Skoro jedenáct měsíců na prkně nezávodila, to ale Ester Ledeckou nemohlo zastavit. Pokračovala tak, jak v lednu ve slovinské Rogle skončila, vítězstvím. V Cortině d´Ampezzo nezaváhala, ovládla paralelní obří slalom a připsala si devatenáctý triumf ve Světovém poháru alpských snowboardistů. „Jsem ráda, že jsem zpátky, že se nic nezměnilo,“ vzkázala dvojnásobná olympijská vítězka po finále z Itálie. „Ostatní holky se prý ptaly, kdy zase pojedu na lyže,“ dodala se smíchem.

Suverénní vítězství v kvalifikaci dalo tušit, že Ester Ledecká nic nezapomněla ze svého snowboardového umění. I když před pár dny tvrdila, že od sebe mnoho nečeká. V Cortině d´Ampezzo ale vyhrála už třikrát předtím a v sobotu v paralelním obřím slalomu přidala čtvrtý triumf. Šanci neměly v osmifinále Rakušanka Daniela Ulbingová, ve čtvrtfinále Švýcarka Julie Zoggová, v semifinále Ramona Theresia Hofmeisterová z Německa ani v boji o celkové vítězství její krajanka Selina Jörgová. Česká zimní obojživelnice byla v cíli o 86 setin vteřiny dřív.

„Nestihla jsem se s holkama moc bavit. Dojela jsem, bylo vyhlášení, pak antidopingová kontrola a pak jsme jeli rovnou domů. Ale slyšela jsem, že se dost ptaly, kdy už zase pojedu na lyže,“ usmála se nad otázkou, zda zaskočila soupeřky. Sama trochu překvapená byla. „Poslední týden bylo všude plno sněhu a trénink na snowboardu byl hrozně komplikovaný. Jsem ráda, že se to povedlo a že jsem mohla zase vyhrát.“

Česká závodnice Ester Ledecká na snowboardu, na němž se v paralelním slalomu stala olympijskou vítězkou v roce 2018





5 zobrazit galerii

Ledecké se podařila už kvalifikace, v níž byla nejlepší. „Mám to dobré. Rychlé prkno a dobrého servisáka,“ smála se. „Kvalifikace se povedla, ale pořád ještě mám na čem pracovat, jsou tam rezervy, ale zajela jsem dobré jízdy. Všechny holky jezdily výborně a tratě byly vyrovnané, takže to byly vždycky závody do poslední chvíle, “ těšilo ji.

Celkově šlo o devatenácté pohárové vítězství Ester Ledecké ve snowboardingu. V součtu se svým dosud jediným prvním místem v lyžařském sjezdu mohla dvojnásobná olympijská vítězka slavit jubilejní dvacátou výhru ve Světovém poháru. Tolik nemají na kontě ani české běžkařské legendy Kateřina Neumannová (19) a Lukáš Bauer (18). Mezi zimními sportovci je lepší jen rychlobruslařka Martina Sáblíková, která triumfovala v 51 závodech.

„Nevím, jak to tam teď vypadá. Jaký je sníh, ale věřím, že to připraví dobře,“ přemítala „Ledecká před závody. Po nich ale děkovala pořadatelům za to, jak trať připravili. „Odvedli skvělou práci, tratě byly podobné. Jezdit tady byla zábava,“ řekla v televizním rozhovoru. „Jsem ráda, že jsem zpátky, že se nic nezměnilo,“ dodala.

Na snowboardu naposledy závodila 18. ledna ve slovinské Rogle, pak se věnovala alpskému lyžování. V úvodu této sezony skončila dvacátá v obřím slalomu v rakouském Söldenu. Minulý víkend se měla představit ve své lyžařské parádní disciplíně, do super-G ve Svatém Mořici ale závodnice nepustily přívaly nového sněhu.

A kdy se chystá zpátky na lyže, jak si přály soupeřky? „Já jsem teď byla snowboarďařka, takže jsem lyže vůbec neřešila, ale můj lyžařský tým to samozřejmě řeší a vymýšlí nejlepší místa, kam bychom mohli jet,“ prozradila. „Dokonce jsem dostala zprávu, že Red Bull má pro mě připravený vrtulník, aby mě převezli někam, kde bude dobrý sníh. Protože jak teď všude nasněžilo, je trošku složité najít dobrou a tvrdou sjezdovku, kde bychom dobře potrénovali. Já věřím, že najdou tu nejlepší alternativu a že se dobře připravíme. Už se moc těším do Val d´Isére,“ zmínila příští lyžařskou destinaci, kde se příští víkend jedou dva sjezdy a super-G.