Konečně závodní mód! Samková do sezony s novinkami, pomáhaly i skútry

Nejrychlejší holka vesmíru jde znova do boje. Konečně! Snowoboardkrosařce Evě Samkové končí dlouhé čekání na první závody sezony. V pátek ji v italském středisku Chiesa in Valmalenco čeká kvalifikace na dva víkendové závody Světového poháru. Půjde do nich posílená vydařeným tréninkem na Dolní Moravě i několika novinkami v přípravě.

Úmorná nejistota je pryč a Eva Samková je konečně v závodním módu. Víc než měsíc po kalendářním startu zimy se během pátku v Itálii pustí skopce na úvod nezvyklé sezony Světového poháru.

„Teď už to samozřejmě bylo dlouhé. Je zvláštní pocit sem přijet, vidět tady všechny pohromadě a zase zaběhnout do systému Světového poháru. Je to příjemné, moc se na to těším,“ hlásí Samková, která ale čekáním netrpěla. „Myslím, že jsem to snášela dobře. Mohli jsme trénovat, nenudili jsme se.“

Snowboardkrosaři na zmatek kolem koronaviru ze všech zimních olympijských disciplín zatím doplatili asi nejvíc. Kromě několika závodů Světového poháru přišli i o světový šampionát v Číně, který měl být olympijskou generálkou.

„Je to strašná škoda. V pravidlech FIS je, že před olympijskými hrami by měly být v tom středisku závody nejvyšší úrovně. A v tom středisku, v kterém budeme závodit na olympijských hrách, nebudou před olympijskými hrami žádné závody,“ líčí reprezentační trenér Marek Jelínek. „Nebudeme znát trať, nebudeme znát okolí, povětrnostní podmínky ani sníh. Pro nás Evropany je to obrovský handicap a je to obrovská výhoda pro čínské závodníky.“

Český tým navíc kvůli nepříznivé koronavirové situaci ve vlastní zemi nemohl trénovat s ostatními špičkovými družstvy ve Švýcarsku. Poradil si ale svépomocí. Využil pro veřejnost zavřeného areálu v Dolní Moravě, kde reprezentanti jezdili na zřejmě nejkvalitnější tréninkové trati, která kdy byla v Česku postavena.

„Byl to výcvikový tábor takové kvality, jaké jsme nikdy v České republice nedosáhli,“ pochvaluje si Jelínek. „Měli jsme krátkou, ale poměrně pěknou trať, kterou nám místní postavili. Můj bývalý svěřenec Emil Novák, který to umí skvěle s rolbou, nám postavil překážky, jaké jsme si přáli.“

Tým navíc mohl využívat hned dva sněžné skútry, jeden svazový a druhý od sponzora. A díky této pomoci mohl tréninkové podmínky mnohem líp využívat.

„Mohli jsme dělat tréninky sedmkrát efektivněji, než když jako obvykle stojíme fronty dole na vleku a pak jedeme nahoru,“ vysvětloval Jelínek. „Do tréninku jsme zařadili skútr a prázdné areály. Díky tomu, že jsme měli možnost postavit trať na Dolní Moravě, jsme trénovali hodně intenzivně,“ pochvaluje si Samková.

Teď rovnou vpadne do krátké, ale intenzivní závodní sezony. Program začíná pátečního kvalifikací ve Valmalenku, v sobotu a v neděli jsou na pořadu závody. Světový pohár pak pokračuje v březnu závody v gruzínském Bakuriani a švýcarském Veysonnaz. Vrcholem sezony ale bude už v první polovině února mistrovství světa, které z Číny převzalo švédské středisko Idre.

„Je tradiční baštou skikrosařů. Trošku se obávám, že je to klasická skikrosová trať,“ líčí Jelínek. „Oni jezdí rychleji, skáčou dál, jejich skoky mají dopady dál od odrazů. Dost často se stává, že snowboardkrosaři padají před dopad na rovinky. To je nejenom nehezké, ale velmi nebezpečné. Třeba mě pořadatelé překvapí a bude to dobré, ale trošku se toho obávám.“