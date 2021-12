Ledecká po roce na (novém) prkně: Kouč říkal, že pro juniory jsem babička

Víc než rok tahle stará láska ležela v koutě, déle už jí ale Ester Ledecká čekat nenechá. Ve čtvrtečním paralelním obřím slalomu v italské Carezze (finále od 13.00, PP ČT sport a Eurosport2) se sněhová obojživelnice objeví v závodě Světového poháru na snowboardu po víc než roce. Pauza trvala 369 dní a STR ji ukončila s výhledem na olympiádu v Pekingu. Aby měla jistotu startu, potřebuje ještě kvalifikační body. Jde jí také o klid, s nímž by mohla usilovat o obhajobu triumfu z Pchjongčchangu.

Už je zase ve svém režimu. V minulé sezoně Ester Ledecká kvůli zdravotním problémům absolvovala na prkně jediný závod a potom se soustředila na lyže. V začátku olympijské zimy ale už nemůže otálet. Po rychlostním lyžařském víkendu v Lake Louise před dvěma týdny se přetvořila ve snowboarďačku a teď půjde v Carezze na start. Hned v sobotu ji pak čeká další závod v Cortině d'Ampezzo.

„Jednoduché to není, je to úplně jiný sport, takže si vždycky musím zvyknout na ty nové pohyby,“ popisuje Ledecká svou tradiční proměnu.

Očekávání je teď asi ještě větší než jindy. Kvůli důrazu na lyžařskou kariéru i svému zdravotnímu stavu zvládla Ledecká od konce minulé olympijské zimy pouhých 11 závodů Světového poháru. Přišla o dva poslední světové šampionáty a za poslední dvě sezony stála na prkně na startu jen třikrát, vždycky ale zazářila. V sezoně 2019/2020 skončila druhá v paralelním slalomu v Bad Gasteinu a v olympijském paralelním obřím slalomu vyhrála v Rogle, stejně jako minulou zimu v Cortině d'Ampezzo.

„Já jsem neříkala, že kdykoli přijedu na snowboard, že vyhraju, ale vypadá to tak, což je dobrý,“ usmívá se Ledecká. „Holek je rychlých dost, přichází nová, mladá krev. Což si myslím, že já jsem taky. I když Tomas (lyžařský trenér Tomáš Bank) mi říkal, že jsem pro nějaké juniory babička, což mě strašně urazilo. Nechápu!“

PROGRAM ESTER LEDECKÉ Čtvrtek - Carezza paralelní obří slalom Sobota - Cortina d'Ampezzo paralelní obří slalom

Návratem v Dolomitech si Ledecká poprvé v zimě ověří, jak fungují novinky, s nimiž jde do olympijské zimy. Po loňském bolavém trápení se tým STR letos v létě soustředil na to, aby obojživelnice co nejlíp zvládala přechody mezi oběma sporty. Klíčem je více odpočinku a komfortnější časové programy. I proto Ledecká po návratu z Kanady vynechala následující lyžařský víkend ve Svatém Mořici a soustředila se na plynulý přechod ke snowboardu.

„Pracujeme především na organizaci programu, tak aby byl trochu větší čas na adaptaci. Zároveň se snažíme, aby adaptace z lyží na snowboard probíhala rychleji,“ vysvětluje Justin Reiter, snowboardový trenér Ledecké. „Její výkony v posledních dvou sezonách mi dělaly radost. Ona je fantastická závodnice, nezáleží na tom, jestli na lyžích, nebo na snowboardu. Z mého pohledu jezdí vždycky naplno, takže nemám důvod být znepokojen. Je má práce, abych jí pomohl k co nejlepší technice. A to zvládá velmi, velmi dobře.“

S výhledem olympiády v Pekingu neměla Ledecká příliš prostoru volby, závody v Itálii potřebuje kvůli zisku bodů do Světového poháru, které jsou kvalifikační podmínkou pro Hry. V lednu se pak chce soustředit zase spíš na lyže.

„Musím se přehodit podle toho, kolik mám času mezi závody. Zimní sezona je strašně krátká a závodů, kterých bych chtěla jet, je hodně. Takže s sebou musím mrskat,“ usmívá se Ledecká. „Takovéhle dilema řeším celý život, to mě nijak nepřekvapuje. Tentokrát rozhodlo to, že bych se ráda nominovala na čínské závody v obou sportech, takže musím splnit nominační kritéria.“

Ledecká na ZOH v Pekingu SNOWBOARDING 8. února paralelní obří slalom LYŽOVÁNÍ 11. února super-G 15. února sjezd 17. února alpská kombinace

Do boje jde Ledecká s novou značkou prkna. Dlouhodobě jezdila na výrobcích značky SG snowboardového guru Siegfrieda Grabnera. Před olympijskou sezonou se ale rozhodla jezdit s výrobky firmy F2, společnosti se čtyřicetiletou tradicí, která kdysi stála u rozvoje windsurfingu.

„Firma vyrábí nová prkna, která splňují technické parametry, které Ester požadovala. Design opět navrhoval její brácha, aby to klasicky zapadlo do závodní kombinézy a celé komunikační linky STR,“ vysvětlil Viktor Valta z marketingové agentury Sport Invest.

Ledecká má teď před sebou dva závody ve třech dnech na místech, kde se jí obvykle daří. V Carezze už v minulosti dvakrát vyhrála, v Cortině dokonce zvítězila hned čtyřikrát.

„Já mám ráda skoro všechny kopce, všechny závody. Ale mám k Itálii speciální vztah, protože můj minulý snowboardový trenér a můj současný lyžařský trenér jsou z Itálie, takže doufám, že je budu dobře reprezentovat,“ přeje si Ledecká.