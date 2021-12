Ledecká: Dominance v Dolomitech! Dvacet výher? Takové kulaté, smála se

Královna je zpátky a soupeřky mají o čem přemýšlet. Ester Ledecká dokončila svůj comeback na snowboard dominantním výkonem v paralelním obřím slalomu v Cortině d´Ampezzo. Ve svém vítězném městečku triumfovala pátý rok v řadě a získala jubilejní dvacátý triumf ve snowboardovém Světového poháru. „Je to fajn, takové kulaté to je,“ usmívala se.

Její italská kamarádka Sofia Goggiaová ve Val d´Isere prodloužila dominanci ve sjezdech, Ester Ledecká zatím nechala lyžařské rivalky odpočinout, aby se rázně připomněla soupeřkám s prkny na nohou.

„Dostala jsem jenom zprávu, že moje italská ségra vyhrála dneska Val d´Isere. Jsem ráda, že jsem taky vyhrála, že to máme pořešené, že to máme na lyžařské straně i na té snowboardové,“ žertovala Ledecká.

Jestliže Goggiaová vládne světu lyžařské rychlosti, Ledecká zase kraluje snowboardovým obloukům. V sobotu v Cortině d´Ampezzo o tom podala spoustu jasných důkazů. Už kvalifikaci vyhrála o ohromující čtyři sekundy. A ve vyřazovacích jízdách rovněž ukázala přesvědčivou převahu. Všechny je vyhrála s klidným náskokem, ve finále proti ní mladá Ruska Sofia Nadyršinová jela na hraně rizika, po chybě spadla a Ledecká byla v cíli zcela neohrožována.

„Já jsem spokojená moc, byl to krásný den. Musím poděkovat organizátorům, odvedli na sjezdovce skvělou práci. Obě tratě byly podobné, navíc to bylo stejné celý den, bylo to fajn i poslední jízdu,“ pochvalovala si Ledecká. „Jsem moc ráda, že jsem tady mohla být a závodit, je to tady krásný zážitek.“

Ve čtvrtek v Carezze prohrála kvůli zaváhání ve finálové jízdě. Tentokrát už jí to ale vyšlo až do konce a získala tak jubilejní dvacáté vítězství ve snowboardovém Světovém poháru.

„Je to fajn, takové kulaté to je. Doufám, že těch vítězství bude víc, budu na tom makat, aby jich bylo víc,“ plánuje Ledecká. „Jsem ráda, že jsem se na prkně rozjezdila, že se cítím líp, a že jsem si to mohla takhle užít.“

Ze své snowboardové vítězné dvacítky nasbírala v Cortině hned pět zářezů, každý jeden v řadě v posledních pěti letech. Na zdejší sjezdovce Tondi Normale v oblasti Faloria si naplno užívá nočních závodů s umělým osvětlením.

„Tady je to vždycky takové zvláštní, ty večerní závody jsou něčím speciální, má to úplně jinou atmosféru, takže je fajn, že ve svěťáku takovýhle závod máme,“ líčí Ledecká.

Snowboardový Světový pohár pokračuje až 8. ledna ve Scuolu, o nejbližších plánech zatím Ledecká nemá zcela jasno. Ještě před Vánoci se ale jedou dva lyžařské obří slalomy v Courchevelu…

„To by bylo překvapení, kdybych řekla, že jedeme do Courchevelu. Ale může se to stát,“ naznačuje Ledecká. „Odpočívat se bude minimálně, budou se testovat lyže, trénovat na lyžích pak trénovat na snowboardu a frut takhle do kolečka. Já se na to všechno moc těším.“

VÍTĚZSTVÍ LEDECKÉ V CORTINĚ

18. prosince 2021 paralelní obří slalom

12. prosince 2020 paralelní obří slalom

15. prosince 2018 paralelní obří slalom

15. prosince 2017 paralelní obří slalom

17. prosince 2016 paralelní slalom

NEJVÍC VÍTĚZSTVÍ VE SNOWBOARDOVÉM SP

ŽENY

Karine Rubyová (FR.), alpský snowboarding,snowboardcross, 67

Lindsey Jacobellis (Kan.), snowboardcross, 31

Daniela Mueliová (Švýc.), alpský snowboarding, 22

ESTER LEDECKÁ, alpský snowboarding, 20

EVA SAMKOVÁ, snowboardcross, 18