Ledecká zářila: rychlejší než (skoro) všichni muži! Zvali ji na drinky

Ester Ledecká, která se vyžívá ve svém komiksovém alter egu, se při návratu do snowboardového světa chovala, jako by do něj přistála z vesmíru. STR suverénně vyhrála kvalifikaci, v klidu prošla všemi vyřazovacími jízdami až do finále. Až tam udělala chybu, spadla, a brala tak druhé místo za Rakušankou Danielou Ulbingovou. V zákulisí ale i tak sbírala pochvaly, zvlášť za svůj bleskový čas v kvalifikaci.

„V kvalifikaci jsem byla dost blízko k nejlepším klučičím časům. Samozřejmě se to nedá srovnávat, oni jedou v horší trati než my, ale pořád to bylo hezký, když za mnou kluci v hospitality chodili a říkali, že další drink je na ně, že je moc často holka nepředjíždí. To bylo super,“ líčila rozesmátá Ledecká.

V červené dráze zajela kvalifikační jízdu za 37,09 sekundy. Druhá nejlepší žena v pořadí, Němka Ramona Theresia Hofmeisterová, za ní zůstala víc než o sekundu. Jenže s časem Ledecké měli problém i muži. Jen Rus Sarsenbajev ji o desetinu předjel, Ital Ronald Fischnaller zajel na setinu stejný čas.

„Přišel za mnou Žan Košir, protože jsme spolu trénovali. Říkal: Já jsem se na tréninku tak bál, že jsem pomalý, ale je to jenom tím, že ty jsi rychlá,“ líčila Ledecká. „Bylo skvělé potkat všechny tyhle moje snowboardové kamarády. Už mi to hrozně chybělo.“

Ledecká se do Světového poháru vrátila víc než po roce a hned se ukázala ve výtečné formě. Od ranní kvalifikace dominovala. O vítězství přišla kvůli chybě ve finálové jízdě proti Rakušance Ulbingové, po níž spadla a náskok soupeřky už neměla šanci zlikvidovat.

„S Justinem (trenérem Reiterem) si sedneme a podíváme se, co jsem tam udělala špatně. Já to zkusím do příště zlepšit,“ slibuje Ledecká. „Trať se hodně zhoršovala, bylo to dost rozsekané, nebylo to úplně příjemné poježděníčko, ale muselo se bojovat. Myslím si, že jsem tam byla pozdě, pak jsem se snažila to nějak dohnat a trošku se mi sekla hrana.“

Ledecká se sice v Carezze objevila teprve ve čtvrtém snowboardovém závodě za poslední tři sezony, ve všech z nich se ale dostala do finále.

„Ten závod byl skvělý, bohužel jsme neměli moc času potrénovat na prudkých kopcích, v tomhle to byla trošku premiérka. Jsem ráda, že jsem zpátky, a že se mi to takhle povedlo. Akorát byla škoda té poslední jízdy, jinak jsem spokojená,“ hodnotila Ledecká.

Poté, co STR spadla uprostřed finálové jízdy, zvedla se a jela dál. Nesnažila se ale jen pro formu dojet do cíle, dostala se zase do tempa, řezala oblouky naplno a v cíli se dokonce předklonila, jako by záleželo na každé setince.

„Děda mě naučil bojovat za každou cenu. Takže i když jsem spadla, pojedu naplno a budu se snažit to dohnat, protože stát se může cokoli. Možná to někomu přijde trošku trapný, že dojíždím a ještě tam dávám ruku do cíle, když ona tam na mě už čeká, ale já to mám takhle nastavené a budu bojovat do posledního dechu,“ vysvětlila Ledecká.

V Carezze už byla na stupních vítězů popáté, přičemž dvakrát vyhrála. Comeback na snowboard zažívá v místech, kde tradičně zažívá úspěchy. Světový pohár pokračuje už v sobotu v Cortině d´Ampezzo, kde Ledecká vyhrála už čtyřikrát.

„Carezza je fajn kopec. Já vlastně nevím, jestli mám na snowboardu úplně nějaké, které by mi neseděly. Tenhle mám ráda, už tady mám po sobě pojmenované dvě kabinky, dnes jsem se snažila pojmenovat si třetí, ale nepovedlo se,“ uvedla Ledecká. „Je to tady fajn. Jela jsem tady první svěťák, který jsem kdy jela. Mám k tomu speciální vztah a mám to tady ráda.“

V Cortině tak bude mít další šanci zaútočit na své dvacáté vítězství ve snowboardovém Světovém poháru, které jí v Carezze uniklo.

„Já tohle moc nesleduju. Že by to mohl být dvacátý triumf, jsem doteď nevěděla,“ řekla Ledecká. „Ale já k tomu přistupuju jako závod od závodu, koukám se dopředu a doufám, že v Cortině se poučím z chyb, co jsem udělala dneska a užiju si skvělý závod.“

KVALIFIKACE – ČERVENÁ DRÁHA

Dmitrij Sarsenbajev (Rus.) - 36,99 sekund

ESTER LEDECKÁ - 37,09 s.

Ronald Fischnaller (It.) - 37,09 s.

Tim Mastnak (Slov.) - 37,19 s.

Alexander Payer (Rak.) - 37,28 s.