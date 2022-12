Návrat Adamczykové do SP rok po zlomenině, v tréninku překvapila kouče

Trvalo to téměř rok, snowboardkrosařka Eva Adamczyková ale už dál na svůj comeback do Světového poháru čekat nechce. Po dnešním ranním tréninku se rozhodla, že v pátek pojede kvalifikaci úvodního závodu sezony ve francouzském Les Deux Alpes. „Jezdilo se mi dobře. Není důvod nejet!“ říká Adamczyková.

Tuhle mladou paní jen tak něco nezlomí. Vloni v prosinci si Eva Adamczyková prožila kruté chvíle, když si za cílem závodu smíšených dvojic skřípla oba kotníky, výsledkem byly dvě zlomeniny v hlavicích holenních kostí a konec snů o olympiádě v Pekingu. Od té doby se stihla vdát, vyléčit se a na startu nové sezony Světového poháru se dostat do takové formy, že půjde do boje.

„Kdyby mi někdo před dvěma, třemi měsíci řekl, že pojede plný trénink a bude vypadat dobře, tak bych na to nevsadil ani zlámanou grešlli. Můj tip byl, že pokud se dostane do závodního kolotoče Světového poháru, tak to bude ke konci sezony, zda-li vůbec,“ vyprávěl reprezentační trenér Marek Jelínek po dnešním ranním tréninku v Les Deux Alpes. „Velmi příjemně mě překvapila. Podala tady skvělý výkon. Jeden pád, ale naštěstí se nic nestalo, dvě čisté jízdy. Rozhodli jsme se, že zkusí kvalifikaci a pak se rozmyslíme, jak to bude dál.“

Adamczyková v prvních chvílích po zranění uvažovala, jestli by se únorová olympiáda nedala stihnout. Brzy se ale ukázalo, že rekonvalescence bude chtít daleko víc času. Na sníh se vrátila až při soustředěních v létě. Český tým se tentokrát místo tradičního výletu na jižní polokouli připravoval na evropských ledovcích - Stelviu, Pitztalu či Hintertuxu.

První závody po zranění absolovala Adamczyková minulý týden na Pitztalu, kde skončila v závodě FIS třetí. Do Francie přijela před začátkem Světového poháru s nejistotou ohledně svého případného startu. Povedený trénink jí ale dal sebevědomí.

„Jsem sama se sebou spokojená. Ráda bych jela kvalifikaci. Jezdilo se mi dobře, hnedka první jízdu jsem projela, i když jsem spadla na prvním skůčku, další dvě jízdy byly super. Není důvod nejet,“ vysvětlila Adamczyková. „Trať je hezká. Ještě je tam potřeba něco doladit, některé klopenky nevychází, doufejme, že se to změní. Když jedete dobře, trať není nebezpečná. Start je pro holky výzva. Mně naštěstí vychází, ale dost holek tady má problémy doskočit, dávají docela velké rány.“

Právě na pád ve startovní sekci doplatila další reprezentantka Vendula Hopjáková, která si na olympiádě zlomila ruku.

„Měla docela tvrdý pád, v další jízdě cítila docela velké bolesti v kotnících. Uvidíme, jak se to rozleží,“ poznamenal Jelínek.

V mužské kvalifikaci budou o postup bojovat hned tři Češi v čele s objevem minulé zimy Radkem Hauserem. Do nominace se dostanou ještě dva z trojice Jan Kubičík, Matouš Koudelka, Kryštof Choura.

„Máme tady čtyři kluky, kteří jezdí skvěle. Rozhodneme se podle analýzy času z tréninku,“ řekl Jelínek.

Páteční kvalifikace začíná 10.30. Sobotní hlavní závody startují v 11.30 a sledovat je můžete živě na ČT Sport Plus a od 12:00 i přímo na kanále ČT Sport.