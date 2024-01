Nová hvězda na prkně! Ledeckou viděla stříbrná Maděrová (20) v televizi

Zuzaně Maděrové bylo čtrnáct let, když v roce 2018 sledovala, jak Ester Ledecká šokuje svět dvěma zlatými medailemi na olympiádě v Koreji.

„Já si to nepamatuju, ale když Ester vyhrála v Pchjongčchangu, prý jsem ve svých čtrnácti letech prohlásila u televize, že to je poslední olympiáda beze mě. A nakonec to vyšlo,“ smála se Maděrová před dvěma lety, když ve svých osmnácti přijela na olympiádu do Pekingu, kde v paralelním obřím slalomu postoupila mezi nejlepší dvaatřicítku.

A její vzestup pokračuje. V téhle sezoně už byla čtvrtá před Vánoci v Cortině d´Ampezzo a před týdnem v Pamporovu.

„Řekla bych, že mi Ester přinesla štěstí,“ usmívala se s odkazem na Ledeckou, která v Bulharsku dvakrát zvítězila.

V sobotu v Simonhöhe už Maděrová žádný talisman nepotřebovala. Ve čtvrtfinále překonala krizovou chvíli, když po kolizi na startu ztrácela na Japonku Tsubaki Mikiovou na mezičase téměř půl sekundy, po mocném finiši byla ale v cíli o tři setiny dřív.

„Ve čtvrtfinále jsem nahoře nabourala do startovní desky, a tak jsem už nahoře trochu ztrácela. Snažila jsem se to dojet a ten rozdíl se zmenšoval a zmenšoval. A před koncem chyběly už jen čtyři brány, tak jsem si řekla buď, anebo, a poslala jsem to tam prakticky rovně a vyplatilo se,” usmívala se Maděrová.

Ve finálové jízdě Maděrovou zradila chyba v závěrečné části kopce, která jí přisoudila konečné druhé místo. Poprvé v kariéře se však dostala na stupně vítězů. Z českých lyžařů a snowboardistů je během zimy teprve čtvrtá, po Ledecké, běžci na lyžích Michalu Novákovi a snowboardkrosařce Evě Adamczykové.

„Je to skvělý pocit, nemám slov. Trať byla skvělá a terén taky, byl to čistý led, to já mám ráda. Led je skvělý, když uděláte vše správně, vždy vás podrží. Zároveň se vám ale vymstí, když to správně neuděláte,” líčila Maděrová.

Pod vedením trenérema Evžena Mareše se nejdřív věnovala všem snowboardovým disciplínám. Místo rychlosti snowboardcrossu a triků freestylu se jí nejvíc zalíbily oblouky alpského snowboardingu. A teď je v něm spolu s Ledeckou další českou hvězdou.

„Vidět Ester je úžasné, my spolu netrénujeme, takže moc často ji nevídám. Ale když ji vidím, je to skvělá inspirace,“ říkala Maděrová na OH v Pekingu. „Je úplně úžasná, nevím, jak to dělá, ale je plná talentu a hrozné píle. Je vidět, že strašně dře. Není to zadarmo a ona je přesný úkaz, že to jde. Dřít každý den a být nejlepší.“