Vítězný návrat Adamczykové do SP! To jsem fakt nečekala, hlásila po triumfu

Eva si zpestřila přípravu taneční soutěží. Pomůže ji to k dalším medailím?

Vrátila se na okruh Světového poháru a hned zazářila. Snowboardkrosařka Eva Adamczyková strávila celý podzim tanečním drilem v soutěži StarDance, v comebackovém závodě ve Svatém Mořici ale hned zvítězila. „Tohle jsem fakt nečekala,“ připustila s úsměvem po závodě, pro nějž si do svého tradičního finálového kníru přidala i blyštivé flitry. Kryštof Choura navíc skončil čtvrtý.

Reportérka v cíli si nemohla pomoct: „Přišla jste o první část sezony a hned vyhráváte. Tancovala jste proto, abyste se dostala do formy?“

Adamczyková se rozesmála a odvětila: „Vypadá to tak…“

Úřadující světová šampionka se vrátila do Světového poháru suverénním způsobem. Po třetím místě ve včerejší kvalifikaci na trati vždy soupeřkám ujela v náročném technickém startu, který obnášel výjezd na dvě strmé stěny. Ve finálové jízdě se sice z prvního místa propadla na poslední. Stále si však držela výhodnou pozici, v závěru se za soupeřkami vyvezla, na boulích umně zrychlila a v cíli slavila radostným křikem.

„Přijela jsem udělat ty nejlepší jízdy, kterých jsem v tuhle chvíli schopná. Měla jsem za sebou jen deset dní tréninku v Montafonu,“ hodnotila Adamczyková. „Lepšilo se to každý den. Fakt jsem si to užila. Byl to ale těsný závod, holky jezdily skvěle. Jsem ráda, že jsem zpátky.“

Adamczyková se ve finálové jízdě sešla se svou velkou rivalkou Michelou Moioliovou, v jednu chvíli se spolu přetahovaly o vedení. Nakonec se Italka propadla na čtvrté místo, za Adamczykovou dojela druhá Švýcarka Sophie Hedigerová, třetí dojela Francouzska Chloe Trespeuchová. Ta po třech závodech vede s 200 body pořadí Světového poháru. Adamczyková se ale sto body za vítězství posunula už na osmé místo a může bojovat i o celkový triumf, protože do konce sezony zbývá ještě devět závodů.

Adamczyková si také připsala vítězství ve středisku, kde se bude v příštím roce konat snowboardové mistrovství světa. Zároveň vyhrála ve Světovém poháru po třech letech, poprvé od svého triumfu v roce 2021 v čínském středisku Secret Garden, kde se tehdy jela generálka na olympiádu. Tam pak ale Adamczyková odjet nemohla kvůli zlomenině obou kotníků.

„Je to skvělé. Ale taky jsem vyhrála testovací závod v Číně a pak jsem na olympiádu nejela. Jsem šťastná, ale uvidíme, co se stane příští rok,“ řekla Adamczyková.

Životní závod ve Svatém Mořici zajel třiadvacetiletý Kryštof Choura, který se poprvé v kariéře dostal do velkého finále. V něm udělal chybu na startu, zůstal viset na druhé stěně a do cíle už náskok soupeřů nedohnal. I tak vybojoval skvělé čtvrté místo. Závod vyhrál Kanaďan Eliot Grondin.