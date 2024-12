Není kde přespat. Bizarní důvod zrušil SP ve snowboardcrossu na Dolní Moravě

Je to tam. Pohublá Eva je zase šampionkou • Profimedia.cz

„Nerespektováním veřejné soutěže by se Svaz lyžařů ČR jako právnická osoba dopustil hrubého porušení zákona a byl by vystaven možným zásadním postihům od orgánů státní správy a dalších subjektů,“ uvedl generální sekretář svazu Jan Šindelář.

Veřejné zakázky na poskytovatele služeb nezbytných pro pořádání Světového poháru organizační tým řešil od července, kdy vláda zařadila tento závod na seznam vrcholných akcí mimořádné důležitosti, čímž mu zajistila státní dotaci. „Z důvodů značných ekonomických rizik a nutné předchozí administrativní přípravy podkladů jsme byli nuceni s vypisováním veřejných zakázek čekat právě na garanci finanční podpory ze strany státu,“ řekl Šindelář.

Svaz zrušení závodu lituje. „Především kvůli našim závodníkům, českým fanouškům a lidem podílejícím se na přípravách, kteří udělali za uplynulé měsíce velké penzum práce. Vážíme si pochopení a podpory Národní sportovní agentury, Mezinárodní lyžařské a snowboardové federace i marketingových partnerů. V tuto chvíli ale z našeho pohledu neexistuje jiná legitimní možnost, než akci zrušit,“ dodal generální sekretář.

Na Dolní Moravě měli snowboardcrossaři včetně olympijské vítězky ze Soči Evy Adamczykové závodit už v únoru 2021, ale tehdy svaz akci zrušil kvůli koronaviru. Tentokrát by Adamczyková při premiéře snowboardcrossového SP na domácí půdě chyběla, protože je těhotná.

Trenér Jelínek je ze zrušení závodu zklamaný. „Česká reprezentace je skvěle připravená, v přípravě se prosazuje mezi světovou konkurencí. Chtěli jsme se předvést našim divákům poprvé v historii ve Světovém poháru v Česku. Mrzí mě to kvůli fanouškům, našim závodníkům i Dolní Moravě. Těžko se to kouše, ale teď nám nezbývá než se vrhnout do sezony a věřit, že ještě někdy bude šance,“ uvedl ve vyjádření pro média.

Dolní Morava měla být druhou zastávkou Světového poháru ve snowboardcrossu, který začne 13. a 14. prosince v italské Cervinii. V této lyžařské sezoně se jedná už o druhý plánovaný podnik SP v Česku, který svaz zrušil. Z ekonomických důvodů se vzdal pořádání SP v běhu na lyžích, který měl být na přelomu ledna a února v Novém Městě na Moravě. Posledním Světovým pohárem pod hlavičkou FIS v Česku byly v lednu 2023 slalomy žen ve Špindlerově Mlýně.