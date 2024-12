Po pěti letech bez medaile. Ledecká na SP v paralelním slalomu končí čtvrtá

Sérii jedenácti medailových závodů v řadě ukončila Ester Ledecká čtvrtým místem v paralelním slalomu v Mylinu. V semifinále proti Japonce Mikiové na trati zakolísala a náskok soupeřky už nestáhla. V závodě o třetí místo proti Švýcarce Zoggové prohrála po těsném boji o dvě setiny sekundy.

„Měla jsem to dobře rozjeté. Blbě jsem najela do poslední roviny, tam jsem udělala chybu, nechytla jsem se rychlosti a na rovině už toho moc neuděláte. Tam jsem pumpovala, co to šlo, ale byla jsem pomalejší,“ líčila Ledecká.

V sobotu v paralelním obřím slalomu, olympijské disciplíně, suverénně vítězila od kvalifikace až po finále. V nedělním paralelním slalomu skončila v kvalifikaci druhá za Zoggovou a v rozhodujících rozjížďkách na rozbité trati se necítila nejlíp.

Potřebuje se připravit na MS

„Ve slalomu se to rozbíjí jiným způsobem. Jak do toho kluci tlačí v krátkém oblouku, seky jsou jiné. To je něco, co nemám prostor trénovat, tím, že jezdím sama v týmu. Tohle mi můj trenér simuluje, že mi do toho kope lopatou, abych to měla horší,“ vysvětlila Ledecká. „Musíme na tomhle ještě zapracovat a dát si pár tréninků s většími týmy.“

Na snowboardu má letos vysoké ambice, protože se poprvé po dlouhých osmi letech chystá na mistrovství světa, které proběhne v březnu ve Svatém Mořici.

„Tím, že jezdíme závodů míň, nevím, jaký je ve snowboardingu standard. Přijedu, na jeden závod se připravíme nejlíp, jak umíme. Většinou jsou to takové snowboardové rychlokurzy,“ říká Ledecká. „Musím přemluvit lyžařské kouče, abychom dali snowboardu větší prostor. Sice budu víc závodit na lyžích, ale když budu mít mezi lyžařskými závody volno, potřebuju se připravovat na mistrovství světa. Mám spoustu rezerv i v obřáku, protože je třeba víc trénovat. Doufám, že dnů na snowboardu bude víc, protože trochu chybí..“

Z Číny letí Ledecká do Ameriky, kde ji uprostřed prosince čeká start lyžařské sezony. V Beaver Creek se pojede sjezd a super-G.

„Budu se přešupačovat na lyžařku.Sezona teprve začíná, je to krásně rozjeté,“ pochvaluje si Ledecká.