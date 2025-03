Absolutní dominance! Ledecká ovládla na MS kvalifikaci s obřím náskokem, další Češka sedmá

Ledecká se na prkně ukázala poprvé od přelomu listopadu a prosince, kdy závodila v úvodním závodě Světového poháru v čínském Mylinu. Jen šest dní od posledního lyžařského závodu v La Thuile vyhrála první kolo kvalifikace o 1,59 sekundy. Ve druhém kole pak svůj náskok navýšila na 3,29 sekudny před obhájkyní titulu a suverénkou dosavadní zimy, Japonkou Tsubaki Mikiovou.

Pokud by si STR v odpoledním finále sáhla na medaili, stala by se první závodnicí historie, která by během jedné sezony stála na stupních na světových šampionátech v alpském lyžování i alpském snowboardingu. Ledecká už má bronz ze sjezdu z únorového lyžařského MS v Saalbachu-Hinterglemmu.

V kvalifikaci se dařilo i Zuzaně Maděrové, která se během zimy postupně dostávala do formy po loňském vážném zranění kyčelního kloubu. Na sjezdovce Corviglia předvedla třetí nejlepší první jízdu, po druhém kole klesla na sedmé místo.

„Kvalifikace byla fajn, trať hezky upravená, je to i hezky postavené. Jelo se mi dobře, ve druhé jízdě jsem jela trošku víc na jistotu, trochu jsem se bála, abych si nezkazila první kolo. Ale z něj jsem měla dobrý pocit i celkově z kvalifikace, teď se jede nový závod,“ hodnotila Maděrová. „Super je, že mi trať sedí, je to dobrá výchozí pozice pro finále. Ale jedou se vyřazovací jízdy, teď se jelo jen proti času, teď proti soupeřce.“

Maděrová má za sebou už dvě bronzové medaile z juniorského mistrovství světa, teď může poprvé zaútočit na stupně i na nejvyšší úrovni. A je připravená postavit se i favoritce Ledecké.

„Určitě ji beru jako soupeřku. Ale se všemi holkami jsme kamarádky, i s Ester se bavíme normálně, neberu to tak, že bychom byly rivalky. Beru ji jako soupeřku, která určitě pojede dobře, myslím, že na medaile. Takže je to další holka, kterou potřebuju předjet, abych měla medaili,“ řekla Maděrová.

Obě Češky jsou v rozdílných polovinách pavouka, takže se teoreticky můžou potkat ve finále. Ledecká začíná proti Italce Jasmine Corattiové, Maděrovou čeká jízda proti Rakušance Martině Ankelové. Vítězka Světového poháru Mikiová se jí rýsuje ve čtvrtfinále.