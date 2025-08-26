Třinec začne bez Sikory, talent měl hrát v první lajně. Kovařčíkův comeback s áčkem
Jen dva týdny před startem nové extraligové sezony Třinci stále schází několik opor. Libor Hudáček, Tomáš Kundrátek nebo Martin Marinčin zatím v přípravě neodehráli ani minutu, úvodní soutěžní kolo by ale stihnout mohli. „Nekomentoval bych to. Všichni jsou v tréninkovém procesu, ale jestli nastoupí do extraligy? Chci poslat na led hráče, kteří jsou úplně zdraví,“ měl jasno kouč Ocelářů Zdeněk Moták. Ještě větší patálie však postihly mládežnického reprezentanta Petra Sikoru.
Petra Sikory je pro Slezany obrovskou komplikací. Trenérský štáb Zdeňka Motáka s talentovaným útočníkem napevno počítal, dokonce mu hodlal napasovat místo v první letce vedle věhlasných kumpánů. Devatenáctiletý útočník nastoupil v přípravných zápasech s Frýdkem-Místkem a Kometou v lajně s Martinem Růžičkou a Oscarem Flynnem. Vypadalo to, že přesně takhle by to fungovat mohlo.
Jenže po čtvrtečním špílu v Brně měl největší fušku třinecký doktor. Kromě Sikory se mu mihli na ošetřovně i Bohumil Jank s Markem Daněm. Zatímco slovenský forvard do přípravného utkání s Olomoucí naskočil, aby jej poté i rozhodl, Sikoru čeká kvůli zranění v horní části těla dvouměsíční pauza.
Podle lékařských prognóz se vrátí až koncem října, kdy už bude soutěž naplno rozběhnutá. Vynechá zhruba třetinu základní části. „Pro nás je to určitě ztráta,“ pokývl Zdeněk Moták. „Konec minulé sezony byl z jeho strany výborný. Všechno nasvědčovalo tomu, že i v této sezoně to bude mít možná vzrůstající tendenci.“
Nastal velmi mrzutý scénář, jak pro klub, tak pro samotného hráče. Nejen fanoušci Ocelářů se těšili na chvíle, kdy se jejich diamant na ledě nejednou rozesvítí. Sikora je už v minulé sezoně zaujal nebojácností a správnou drzostí. Ukázal ji i při juniorském světovém šampionátu v Kanadě, kde si navíc vyslechl hlasité bučení domácích fanoušků. Někdo by to neustál, karvinský rodák však ano. I proto je Washington, který na něj v NHL drží práva, na pozoru. Tohle se mu musí líbit.
„Siki bude chybět moc, měl hrát na pozici prvního centra, takže citelná ztráta to je. Takový ale hokej někdy je. Musíme ho nahradit jinak, někdo jeho roli převezme,“ uvedl Sikorův spoluhráč Michal Kovařčík.
Situace u ostatních marodů i vítězný návrat
Dobrou zprávou pro Oceláře naopak je, že zdravotní stav momentálně absentujících Martina Marinčina, Tomáše Kundrátka a Libora Hudáčka tak vážný není. Do 10. září, kdy je na programu úvodní kolo, by mohli být připraveni.
Po delší rekonvalescenci, kterou způsobila operace kýly, je už v pořádku právě Michal Kovařčík, jenž do přípravy poprvé naskočil proti Olomouci. K těsné výhře 3:2 přispěl velkou měrou, necelé dvě sekundy před koncem třetí třetiny přihrál na rozhodující gól.
„Davča Činel (David Cienciala) mi to posunul ve středním pásmu a já jsem hned věděl, že už tam zbývá jen pár sekund. Chtěl jsem to dát na střed a tak nějak mi to vyšlo i s faulem. Pak jsem padal a jenom jsem to dával od sebe, aby třeba někdo jiný zkusil vystřelit. Se štěstím to došlo až na Marka Daňa, který to trefil,“ těšilo mladšího z bratrského dua.
Třinec zvládl v přípravě i třetí utkání, nicméně se ztrátou dvougólového vedení trenér Moták spokojený nebyl. „První třetinu jsme hráli slušně. Mělo to všechny parametry, které bychom si asi představovali. Od druhé třetiny jsme ale začali faulovat. Potom to mělo odezvu, v naší hře se to ukázalo jako špatné,“ dodal jednašedesátiletý stratég. Závěrečné prověrky čekají jeho mančaft s Banskou Bystricou a bratislavským Slovanem.