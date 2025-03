Zlatá snowboarďačka Lála: Už vím, o co kráčí. V uších má Nirvanu, je nejlepší

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | V atletice má Česko svou Lu, ve vzduchu nad snowboardovými svahy létá Lála. Teprve osmnáctiletá Laura Záveská má za sebou parádní první sezonu ve Světovém poháru poté, co vloni ve slopestylu vyhrála juniorské mistrovství světa. Ukázala se i na dospělém MS ve Svatém Mořici. „Je to úplně jiný level, ale fakt mě to baví a řekla bych, že tam docela zapadám,“ usmívá se.

Ve své první disciplíně na světovém šampionátu se Laura Záveská do finále nedostala, soutěž ve slopestylu ale pozorně sledovala z obývacího pokoje penzionu Chesa Munteratsch jen kousek pod závodním kopcem Corvatsch. A kontrolovala svoji vrstevnici Mari Fukadovou, která bojovala o medaili.

„Řekla bych, že už to není moc o věku. Mari je osmnáct, takže tam není velký rozdíl,“ líčí Záveská.

Sama v předolympijské zimě závodí s hrdým titulem juniorské mistryně světa právě ze slopestylu a postupně si zvyká mezi dospělou elitou.

„Snažím se dostat na jinou úroveň. Jezdím s holkami, co jsou nejlepší na světě. Myslím, že juniorské mistrovství světa byl jenom začátek a bylo to před rokem. Potřebuju mít nové výsledky, abych se nějak zvýraznila. Na to nikdo nekouká, to je fakt jako jenom začátek,“ zmiňuje Záveská.

Ne, že by už pár svých značkových počinů neměla. V závodech Světového poháru se dvakrát dostala do top ten. V Big Airu v Kreischbergu byla desátá a ve slopestylu na freestylovém svátku v Laaxu skončila devátá.

„Myslela jsem si, že tahle sezona svěťáku bude strašný stres, že to prostě bude fakt těžký. Když se na to podívám po sezóně, tak to pro mě byl nejúžasnější pocit. Ve svěťácích se cítím fakt dobře,“ praví Záveská. „Fakt mně to dělá radost a jsem ráda, že jsem se dostala na takovou úroveň, protože to byl vždycky můj sen a jsem ráda, že jsem si ho splnila. Příští rok bych chtěla mít lepší výsledky, protože už vím, o co v těch svěťácích kráčí.“

Potřebuju zapracovat na hlavě

Na šampionátu ve Svatém Mořici jí ve slopestylu kvalifikační jízdy nesedly a skončila šestadvacátá. Do budoucna ví, na čem zapracovat.

„Odjela jsem perfektní trénink, ani jednou jsem nespadla. V závodě jsem to pak neodjela, takže si myslím, že potřebuju trošku víc zapracovat na hlavě,“ přemítá Záveská. „Ale musím se určitě zlepšit i fyzicky, abych tam měla triky jako Japonky nebo Zoi Sadowski-Synnott.“

Novozélandská olympijská vítězka se v pátečním finále slopestylu dostala z problémů a po první nepovedené jízdě v druhé naložila vítěznou sestavu a vtlačila se před tři famózní Japonky, kterým se rýsoval medailový triple.

Záveská na své vítězné mentalitě pracuje s psychologem Dominikem Plančárem a zdokonaluje umění, jak veškerou energii soustředit na závod.

„Zaměřuju se sama na sebe, snažím se před závodem vždycky připravit věci, ať nejsem ve stresu, abych třeba nezapomněla helmu nebo snowboard,“ vysvětluje. Do poslední chvíle si taky do uší pouští muziku.

„Hodně to střídám. Včera jsem se dozvěděla, že Nirvana je na snowboarding nejlepší, takže momentálně jedu Nirvanu,“ zmiňuje legendární grungeovou kapelu ze Seattlu. „Hudba mi fakt pomáhá. Můžu se uzavřít do sebe. Před závodem se bavím s kámošema, ale deset minut před ním si dám hudbu do uší a snažím se vizualizovat celou svoji jízdu a trošku se koncentrovat jenom sama na sebe.“

Šárka je hustá!

Ve freestylových snowboardových disciplínách je Záveská nástupkyní dlouholeté reprezentační opory Šárky Pančochové, která se proslavila schopností jezdit na vrcholné úrovni v Big Airu, slopestylu i U-rampě.

„Šárka je hustá, mám z ní fakt respekt. Ona snowboardingem žije, je strašně hezké na to koukat, protože takhle bych to přesně chtěla mít já,“ říká na adresu zkušené kolegyně, jež se ve Svatém Mořici chystá na U-rampu. „Těším se, až sem přijede a uvidí, jak jezdím, protože je to fakt legenda českého i světového snowboardingu.“

Zatímco Pančochová usiluje o start už na své páté zimní olympiádě, Záveská bojuje o první nominaci. Během Her v severní Itálii se snowboardingové závody konají v Livignu, kde před rokem získala svůj titul juniorské světové šampionky.

„V Livignu jsem se jednou totálně rozsekala. Ale potom jsem tam vyhrála každý závod, co tam byl,“ usmívá se.

Na šampionátu ve Švýcarsku ji ještě čeká kvalifikace Big Airu, která by se podle rozpisu měla konat ve středu. Představí se tak početnému publiku v areálu historického Olympijského můstku.

„Je to hustý, ale když jedu závody, tak je vůbec nevidím. Jsem v takovém svém flow, vidím jenom skok a soustředím se fakt jenom na to, co dělám, na ty lidi moc ne,“ vysvětluje Záveská. „Je hustý, že je to zajímá. Jsem hrozně ráda, že můžeme freestyle snowboarding takhle zvýraznit a ukázat lidem.“