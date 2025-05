Ledecká si zavolá s šéfkou MOV: Ve hře jsou dva závody v jeden den

Podle současného programu byste si na olympiádě musela vybrat mezi snowboardingem a lyžařským sjezdem. Jak vypadá váš boj o šanci zúčastnit se obou závodů?

„Naštěstí pro nás debata není uzavřená. Jednou v novinách proběhlo, že to uzavřené je. Dostávám informace s mnoha stran, když jsem si to přečetla, byla jsem docela zklamaná. Není tomu tak, ještě je to otevřené. Zrovna v dohledné době budeme mít call s předsedkyní olympijského výboru a ředitelem FIS soutěží. Takže se o tom budeme bavit. Zatím jsem měla jen rozhovor s prezidentem FIS Johanem Eliaschem, který mi byl otevřený. Říkal, že kdyby to bylo na něm, okamžitě závody přehodí. Je na mé straně, což je dobrá zpráva. Doufám, že bude mít slovo ve finálním rozhodnutí, že tenhle jeho názor bude důležitý i pro Mezinárodní olympijský výbor. Čekáme, bojujeme, uvidíme.“

Jak došlo ke komunikaci s prezidentkou MOV?

„Já jsem rozeslala dopisy na všechny strany, i nové prezidentce Mezinárodního olympijského výboru. Prezident FIS se mi snaží pomoc z jeho strany. Navrhl, že sice nemůže přehodit ten den, ale může posunout hodinu, v které se bude závodit. Což je hrozně milé. Dokonce mi nabídl, protože je sám pilot, že s ním přelítnu z Cortiny do Livinga.“

Připomeňme, že aktuálně je na 8. února 2026 naplánovaný lyžařský sjezd v Cortině d´Ampezzo a snowboardingový paralelní obří slalom v Livignu v podstatě ve stejný čas.

„Já bych chtěla se nejen zúčastnit na olympiádě, ale přivést i nejlepší výsledky. To je těžké, když jedete sjezd a hodinu na to vás vysadí někde na snowboardu a pojedete kvalifikaci. Moc si to neumím přestavit. Můžeme upravit náš tréninkový plán, abych se naučila tyhle rychlé změny. Normálně potřebuju na přehození dva, tři dny, abych byla schopná něco zajet.“

Termínová kolize na ZOH 2026, neděle 8. února: Snowboarding (Livigno)

9.00: kvalifikace paralelního obřího slalomu žen

13.30: vyřazovací jízdy paralelního obřího slalomu žen Alpské lyžování (Cortina d'Ampezzo)

11.30: sjezd žen

Kdyby šlo o jedinou možnost, zkusila byste dva závody v jeden den?

„Kdyby to bylo v jeden den, tak ano, zvažovala jsem to, kdyby vyšlo všechno, jak má. Na druhou stranu musíme počítat i s tím, že pokud bude mlha, přesun vrtulníkem by nepřicházel v úvahu. To by znamenalo, že by to nešlo stihnout. Přesun z Cortiny do Livinga budou čtyři hodiny, možná když bude řídit moje maminka. (směje se) S jakýmkoli jiným řidičem to bude šest hodin. To je něco, co by nebylo vůbec uskutečnitelné, pokud nevyjde počasí. Nevím, jestli dostaneme výjimku. Jsou bezletové zóny, věci, které podle mě zatím nebrali v potaz. Střílí nápady, které jsou odvážné, já jim fandím a jsem možná připravená to zkusit. To by byl docela hezký příběh.“

Kirsty Coventryová po nich ostatně volá…

„Přesně tak. Kdyby mě nechali, s dovolením bych si tam jeden příběh udělala.“

Jak dosavadní vyjednávání hodnotíte?

„Zatím tlačím na variantu, kde by šlo posunout snowboard. Dokonce jsme i navrhli termíny, které by za nás připadaly k úvahu. Dva dny tam vycházely docela dobře. Snažili jsme se vymyslet, aby to šlo i s televizními právy. Uvidíme, jaký budou mít názor.“

Máte zprávy, jaký je názor vašich soupeřek?

„Se soupeřkami jsem se tolik nebavila, spíš s klukama. Všichni byli hrozně na mé straně a snaží se mi pomoct. Mluvila jsem s Benjaminem Karlem, krásnou odezvu jsem měla od novopečeného mistra světa Tervela Zamfirova. Je důležité, že to nevidí tak, že si vymýšlím a snažím se jim změnit závod jenom pro svoje dobro. Vidím to i tak, že i pro ně je to dobrý příběh. Vidí, že i já sportu můžu něco přinést. Můžu přinést sledovanost. Tím, že budu dělat dva sporty a budu jediný sportovec, který na olympiádě schopný závodit ve dvou sportech, že jim to přinese i vyšší sledovanost snowboardingu. Hlavně jsou to fajn lidi a fandí mi, jsou připravení, že se jim to možná pohne.“

Příští rok po olympiádě bude Česko pořádat dva závody Světového poháru v alpském snowboardingu, i tam ale musíte řešit kolizi s lyžováním. Kam se přikloníte?

„To jsem se dozvěděla dneska ráno, k tomu vám moc neřeknu. Nicméně, je to skvělé. Já jim to moc přeju, že se jim to konečně podařilo. Uvidíme, tohle je spíš téma předsezonní tiskovky, až budou všechny plány usazenější. Teď se to pořád může pohnout, pak se budeme rozhodovat.“