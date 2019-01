Naděje Havlíčková nevěděla, jestli bude závodit. Teď chce medaili na MS | iSport.cz

Je na místě, kde před dvěma lety s vykulenýma očima poprvé zblízka sledovala hvězdy v čele s Marit Björgenovou. Tehdejší reprezentační trenér Radim Duda ji v jejích šestnácti letech povolal na MS dospělých a rychle pro ni sháněl letenku.

„Byl to obrovský šok, byl to pro mě obrovský impuls, zážitek. Jsem hrozně ráda, že mi dali příležitost, důvěru. Spoustu věcí to ve mně změnilo,“ vzpomíná Havlíčková na svůj průlomový start na vrcholné akci dospělých.

HAVLÍČKOVÁ NA MSJ úterý: 5 km bruslení čtvrtek: 15 km klasicky (hromadný start) sobota: štafeta

Teď je v Lahti znovu. Už má za sebou start na olympiádě v Koreji, kde vloni v cíli dojatě mávala divákům, ale závody s dospělými si stále šetří za odměnu. Do juniorského světového šampionátu v úterý vstoupí bruslařskou pětkou a se čtyřmi vítěznými závody juniorského OPA Cupu za sebou.

Před Vánoci dvakrát vyhrála v italské Isolacciii a po Novém roce dvakrát zvítězila v Novém Městě na Moravě, kde ji trápila bolest v zádech.

„Je to pro mě obrovské překvapení. Největší vítězství pro mě je, že jsem se letošní sezonu postavila na start,“ říká Havlíčková. „Nerada bych to rozebírala, ale byly tam obrovské tréninkové výpadky. Příprava neproběhla jak měla. Nevěděla jsem, jestli budu vůbec závodit.“

Blonďatá dívka ze Šumavy si jde svou kariérou klidně a cílevědomě. Už před dvěma lety její ročník narození 2000 zářil ve výsledcích i mezi o tři roky staršími závodnicemi. Vloni na MSJ v Gomsu už se blýskla čtvrtým a pátým místem, medaile na klasické pětce jí unikla o 1,4 sekundy.

„Těším se na to, samozřejmě, že budu chtít předvést co nejlepší výsledek. Vždycky jdu do závodu s tím, že tam chci nechat aktuální maximum. Chci mít pocit, že víc jsem udělat nemohla. To je pro mě důležité, že jsem udělala, co bylo v mých silách.“

V Lahti kromě úterní bruslařské pětky a závěrečné štafety pojede ještě čtvrteční závod na 15 kilometrů klasicky s hromadným startem. Takovou štreku si v závodě zkusila zatím jen jednou, vloni v olympijském skiatlonu v Pchjongčchangu.

„Beru všechny závody stejně, obě tratě mám ráda. Patnáctku jsem jela jenom jednou v životě, bude to skoro premiéra,“ říká Havlíčková.

Na šampionátu je jako tvář mladé generace, která roste pod vedením šéftrenéra juniorské reprezentace Martina Koukala. K velkým nadějím patří i Michal Novák, který už pravidelně boduje i ve Světovém poháru. Závodník v kategorii do 23 let v pondělí ve sprintu klasicky potěšil druhým místem v kvalifikaci, pak ale vypadl v semifinále.

„Doufám, že se potvrdí, že výsledky na Evropských pohárech jdou poslední dva, tři roky nahoru,“ říká sportovní ředitel úseku Lukáš Sacher. „Největší naděje je Bára Havlíčková. Její cíle jsou jasné, ale to neznamená, že musí mít medaili. Když člověk dojede ve vteřině, tak není podstatné, jestli medaili má nebo nemá. Mistrovství světa juniorů je předvoj, abychom závodili na velkém mistrovství světa a Světovém poháru.“

To všechno Havlíčkovou možná čeká ještě letos. Ale zatím má svou práci v Lahti.