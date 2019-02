Samková se bála, pak pomohla zlatá ozdoba: Na něco si musí člověk počkat | iSport.cz

Je trojnásobnou juniorskou mistryní světa, vítězkou univerziády, celkovou královnou Světového poháru a vítězkou ze ZOH v Soči 2014. Vloni v Pchjongčchangu zase přidala bronz. Ale být na bedně na mistrovství světa? To Evě Samkové několik let utíkalo. Až do teď. V americkém Solitude se česká snowboardcrossařka dočkala. A rovnou z toho byla zlatá jízda. „Na něco si člověk musí holt počkat. O to je to pak lepší. A bylo to fakt skvělé," jásala rodačka z Vrchlabí.