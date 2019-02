Ledecká v Číně upadla a skončila pátá. Světovému poháru stále vládne | iSport.cz

Ledecká startovala v paralelním slalomu poprvé v sezoně a po více než roce. V kvalifikaci byla třetí a v prvním kole vyřazovacích jízd postoupila přes Rakušanku Danielu Ulbingovou. Ve čtvrtfinále jela proti Němce Selině Jörgové a ve třetí brance spadla na břicho, vrátila se na trať, ale ztrátu už nedohnala.

„Mám za sebou první slalom v sezoně. V té minulé jsem jela jen jeden a teď jsem dopadla lépe, takže jsem spokojená,“ uvedla Ledecká v tiskové zprávě zastupující agentury Sport Invest. V minulé sezoně jela slalom jen v prosinci 2017 v Cortině d'Ampezzo a v italském středisku skončila v 1. kole a obsadila deváté místo.

V Číně zkoušela nový model prkna na slalom. „Ještě si na něj zvykám, ale každá jízda byla příjemnější. Bavilo mě to moc, další krásný závod,“ řekla. Dál vede celkové pořadí seriálu SP před Rakušanku Sabine Schöffmannovou a do konce zimy jsou na pořadu dva závody - jeden paralelní obří slalom a jeden slalom.

Ester Ledecká v paralelním slalomu v Číně upadla a skončila na 5. místě. I přesto nadále vede průběžné pořadí Světového poháru







Kvůli problémům s dopravou v Asii odjela ze Secret Garden ještě před slavnostním vyhlášením. „Snad nebudu muset platit Mezinárodní lyžařské federaci pokutu. V Koreji i Číně mělo být zajištěné auto, ale lidé, kteří to měli na starost, auto nezajistili. Do Soulu nás vezli z Pchjongčchangu Němci, kteří nás zachránili. I díky nim jsem mohla tady v Číně závodit. Na letiště teď frčíme autobusem. Do Pekingu to jsou čtyři hodiny a má být provoz, tak mi držte palce, ať stihnu letadlo,“ řekla.

Z Číny Ledecká spěchá do Ruska do olympijského střediska Rosa Chutor. „Teď zase šup na lyže,“ prohlásila. „Už se moc těším. Konečně si v Soči zazávodím. Chtěla jsem tam startovat na lyžích už na olympiádě, ale nesměla jsem. Tomáš (trenér Bank) mi říkal, že je tam krásný kopec. S Ondrou (Bankem) už na mě čekají v Moskvě.“

Ve sjezdu by chtěla bojovat o udržení v pořadí disciplíny do 25. místa, aby se kvalifikovala do finále Světového poháru, aktuálně je dvaadvacátá.

O týden později je sjezdařský SP po osmi letech ve Špindlerově Mlýně a Ledecká by se zde mohla představit 8. března v obřím slalomu. O den později ale je paralelní obří slalom snowboardistek ve švýcarském Scuolu, kde by také chtěla startovat a přidat body v boji o velký křišťálový glóbus, o který usiluje na prkně počtvrté v řadě.

SP ve snowboardingu v Secret Garden (Čína) - paralelní slalom:

Muži: 1. Bagozza (It.), 2. Loginov (Rus.) 3. Fischnaller (It.), ...v kvalifikaci V. Brůžek (ČR) diskvalifikován.

Průběžné pořadí slalomu SP (po 3 ze 4 závodů): 1. Sobolev (Rus.) 1810, 2. Caviezel (Švýc.) 1780, 3. Loginov 1310.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 11 závodů): 1. Fischnaller 3610, 2. Sobolev 3445, 3. Prommegger (Rak.) 3316, ...60. V. Brůžek 49.

Ženy: 1. Naj-jing Kung (Čína), 2. Zoggová (Švýc.), 3. Jörgová (Něm.), ...5. Ledecká (ČR).

Průběžné pořadí slalomu SP (po 3 ze 4 závodů): 1. Zoggová 2020, 2. Schöffmannová (Rak.) 1800, 3. Jörgová 1400, ...19. Ledecká 450.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 11 závodů): 1. Ledecká 4650, 2. Schöffmannová 4540, 3. Jörgová 4528,7, ...56. Žďárská (ČR) 37.