Samková ve Špindlu na lyžích? Jen fórek, něco bych si udělala, smála se | iSport.cz

"Chtěli po mně pozvánku na svěťák, našla jsem svoji starou lyžařskou fotku a původně jsem si opravdu myslela, že sem půjdu na lyžích. Ale pak jsme si s trenéry řekli, že týden do finále mého Světového poháru by to byla trošku blbost,“ vysvětlovala Samková včera s úsměvem pod závodní sjezdovkou ve Svatém Petru.

Nakonec dorazila bez lyží. „Vím, že bych si určitě něco udělala,“ poznamenala. Třeba by to ale tak špatné nebylo. Vyrůstala ve Vrchlabí a na lyžích tak jako dítě strávila spoustu času. I nyní, když přijede domů, se jde občas projet. „Naposledy jsem byla na lyžích o Vánocích. Vždycky když přijedu na svátky domů, chci na nich jezdit. Od Jelena (trenéra Marka Jelínka) jsem tuhle sezonu dostala nové a pořádné lyže,“ prozradila úřadující mistryně světa ve snowboardkrosu.

Na sjezdovku, na které nyní závodí lyžařky v rámci Světového poháru, by si ale netroufla. „To vůbec. Mamka mi sice říkala, že jsem černou tady ve Svaťáku sjela v pěti letech, ale bůhví jak to bylo. Já prudké svahy zase tolik nemusím. Chápu, že lyžaři si je užívají, já ale nemám ráda ani ledové svahy a oni to mají prolité vodou, prosolené. Pro nás, snowboardisty, je příjemnější, když se to rozjede, je to mírnější a ještě měkké,“ culila se Samková.

Sama si atmosféru na snowboardových Světových pohárech užívá, připustila ale, že ve Špindlerově Mlýně na tom lyžařském je to ještě o poznání lepší. „Koná se to tu po osmi letech, to se taky projeví. Když my máme svěťáky v Rakousku, taky tam jsou kotle, ale alpské lyžování je přece jenom známější, víc lidí lyžuje, než jezdí na snowboardu.“

Když viděla atmosféru mezinárodního závodu v domácím prostředí, trochu ji zamrzelo, že ona jako jedna z mála ji zatím zažít nemohla. Světový pohár ve snowboardkrosu se v Česku ještě nekonal.

„I Krausík ho měl (manažer Tomáš Kraus, bývalý skikrosař). Chtěla bych taky, hrozně bych chtěla. Myslím, že je to pořád ještě proveditelné. Třeba parametry Evropského poháru, který jsme letos dělali na Dolní Moravě, nebyly zase tak daleko od Světového poháru. Občas někam přijedeme a stěžujeme si, že jsou malé zatáčky nebo tak něco, ale na Dolní Moravě to fakt stálo za to. Stačilo by, myslím, trochu to jinak postavit. Doufám, že se to někdy uskuteční,“ přeje si závodnice, která bude příští víkend bojovat o celkové prvenství ve Světovém poháru.

Dvojnásobná olympijská medailistka věří, že při snaze manažerů by závod v Česku reálný byl. Hlavním problémem by mohl být sníh, kterého je na stavbu snowboardkrosové trati potřeba spousta.

„Vždycky je to trochu boj s počasím, obzvlášť tady v Česku. Tenhle rok byla skvělá zima. Ale technické podmínky jsou na takové úrovni, že toho dokážou vysněžit hodně. Věřím, že kdybychom tady měli závodit třeba v únoru, aby se zvládl nastřádat sníh, tak by to šlo,“ zamyslela se Samková.

