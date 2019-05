Ledecká a celebrity: Chci vidět Nadala, spala jsem v posteli Bryana Adamse | iSport.cz

Po tvrdé dřině během zimy se teď v životě Ester Ledecké střídají příjemné zážitky. V pátek ráno například v pražské Botanické zahradě vysadila lípu velkolistou, potomka památného stromu z Nového Města na Moravě. „Měla jsem spoustu příjemných, pro mě zvláštních příležitostí,“ hodnotí Ledecká s úsměvem své týdny od konce sezony.

S kým jste se potkala?

„S Alexisem Pinturaultem, s kterým jsem byla v Courchevelu při focení pro Richard Mille. Přitom mě Amanda, dcera Richarda Milleho, pozvala na Roland Garros. Já jsem samozřejmě souhlasila. Možná se potkám i s Nadalem, což by bylo fantastické, moc se těším.“

Hrála jste někdy tenis?

„Tenis jsem hrála jako malá, asi do čtyř let. Teď jsem asi počtvrté za dospělý život vzala raketu do ruky s Tomasem (trenérem Tomášem Bankem) na ledovci. K tenisu mám hrozně hezký vztah, grandslamy sleduju v televizi. Mými idoly byli Nadal a Federer.“

Ještě nějaké zážitky máte?

„Předevčírem jsem přilítla z Londýna, kde jsem fotila s Bryanem Adamsem, což byl pro mě vrchol. Bryana Adamse miluju nejvíc! Bylo to pro mě samozřejmě neuvěřitelné, jsem ráda, že se to podařilo zrealizovat. Dokonce jsem bydlela u něj doma, což je zvláštní bonus, který jsem nečekala. V jeho posteli jsem teda nespala, i když vlastně jo, spala jsem v jeho posteli… (směje se) Bylo to fakt senzační, já si toho moc vážím. Bylo to jiné focení, než na která jsem zvyklá.“

V čem?

„Na většině po mě chtějí, abych se smála, tohle bylo modelkovské. Měla jsem výraz v obličeji, jak se člověk culí, že před ním je Bryan Adams. Bylo pro mě těžké se zatvářit normálně, nesmát se, udělat modelkovskou pózu. Myslím, že fotky dopadly výborně, je to hlavně jeho zásluha.“

Jak do vašeho světa zapadá možnost zasadit si v pražské Botanické zahradě vzácnou lípu, která může na světě vydržet i tisíc let?

„Byla to hrozně zajímavá nabídka, vždycky jsem chtěla zasadit strom. Já sem chodím docela často, ty rostliny jsou uklidňující. Přijde mi fantastické, že to přede mnou zasadilo 94 celebrit, protože já jsem ročník devadesát pět. (Komentář Tomáše Banka: Je to znamení, že stárneš!)“

Už jste někdy něco sázela?

„Sázela jsem kytky, a ve Špindlu jsem zasadila borovici. Je to moje první lípa velkolistá.“

Sledujete světový šampionát v hokeji?

„Samozřejmě sleduju, včera jsem fandila, křičela. Já dostávám takové záchvaty… Teď se pojedu podívat na Rakušáky, takže si beru klasicky dědův dres. Akorát se budu muset krotit. Dostala jsem lístky do skyboxu, nevím, jestli se hodí tam řvát. Děda mě do skyboxu párkrát vzal, jak jsou tam všichni nóbl a já tam řvu, do toho prostředí se to nehodí. Budou si muset na mě zvyknout…“

Pojďme se vrátit k vaší sezoně, na snowboardu jste přes vynechání několika závodů obhájila velký globus, v lyžování jste střídala výborné výsledky v desítce s trápením po pádech. Jak zimu hodnotíte?

„Tahle sezona je pro mě zase speciální, v něčem výjimečná. Naučila jsem se spoustu dalších věcí. Je to nejúspěšnější sezona lyžařská, pokud se nepočítá olympiáda. Já z toho mám velkou radost, protože jsem se zlepšovala průběžně ve všech závodech. Ve třech disciplínách jsem byla do třicítky, což je skvělý. Doufám, že to bude mít vzestupnou tendenci i příští rok. Opět křišťálový globus na snowboardu… Fantastický! Spoustu závodů jsem musela vynechat. Byl to trošku boj, celý tým odvedl skvělou práci.“

Co vás tahle sezona naučila?

„Třeba, že mám mít ve sjezďáku výš zadek, že ho mám moc nízko... Kdybych mluvila o technice, je to na několik hodin vyprávění. Jenom doufám, že to dokážu všechno vstřebat a naučit se tak, aby to pro mě bylo automatické. I ze strany mentální přípravy… Bylo to trošku jiné v tom, že ve Val Gardeně jsem stála na startu a bylo tam padesát lidí, kteří skandovali moje jméno.“

To vám vadilo?

„Bylo to strašně hezký, na druhou stranu jsem nevěděla, jak s tím naložit. Je tam spousta nových věcí, které přišly s olympiádou. Ze začátku sezony jsem to vnímala jinak než na konci, myslím, že jsem se toho spoustu naučila. Těším se na další sezonu, jak ty věci využiju.“

Kdo bude vaším servismanem poté, co se u vašeho týmu pomalu loučí váš dlouholetý parťák Petr Kouřil zvaný Olsen?

„Olsen odchází, to je smutný, přichází Miloš Machytka (bývalý servisman Šárky Strachové – pozn. red.). Je to skvělej chlap, jsem strašně ráda, že si ho můžu přidat mezi své bodyguardy.“

Co jste od konce zimy zvládla?

„Bylo toho docela dost. Začali jsme letos brzo s testováním. Doufám, že toho stihneme hodně. Že než budu muset odjet na letní přípravu, budu mít aspoň částečnou představu, jaké budu mít lyže, prkna, boty. My máme naplánovaných pár testovacích ledovců, pak Roland Garros, potom jedu na Lefkadu, chystám se tam dělat letní přípravu. Moc se na to těším, je to místo, kam se ráda vracím. Je to tam pro mě domácí prostředí, jsem hodně ráda, že můžu být měsíc na jednom místě, což je pro mě unikátní vzhledem k tomu, jak jsem celou sezonu rozlítaná.“

Co si odpočinout na dovolené s přítelem?

(smích) „S Bryanem? Já přítele nemám, kromě toho Bryana a Belmonda. Teď hlavně budu mít dovolenou s Belmondem, on určitě taky bude na Roland Garros, už kvůli mně by tam měl být! (smích) Dovolená bude, ale já nevím, jak vypadá normální dovolená. Jestli po mě chcete normální dovolenou, to se nedočkáte.“