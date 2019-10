Ledecká: Trénink pod aktivní sopkou? Jedete rychleji, když to za vámi hřmí | iSport.cz

Bakalářská zkouška pro vás byla zase jinou zkušeností, než závodění. Byla jste nervózní?

„Nervózní jsem trošku byla. Přece jenom je to pro mě nezvyklejší situace být na státnicích, než sjíždět z kopce dolů. Ale nakonec mě to docela bavilo, kupodivu. Bylo to pro mě těžké v posledních týdnech. Do poslední chvíle jsem byla v Rakousku, měla jsem normální plán, ne jako na jaře, kde to můžu prošpikovat školou. Teď to bylo dost nahuštěný. Ale mám radost, že jsem to zvládla. Musím poděkovat lidem na Vysoké škole finanční a správní, že jsem si mohla individuálně říct, kdy budu potřebovat udělat zkoušky. Jsem moc vděčná za ten přístup, že jsem mohla u snowboardování a lyžování studovat.“

Co vám dá škola do praktického života, ať už nyní, nebo v budoucnu?

„Bakalářskou práci jsem měla zaměřenou na PR sportovce. Udělala jsem research study v téhle oblasti. Měla bych s vámi být schopná komunikovat a vědět, co dělám. Nevím, jestli to tak bude v praxi, ale teoreticky to zvládám. (smích) Myslím, že budu ve škole pokračovat. Jsem ráda, že hlavu zaměstnán něčím jiným, než jen tím jak udělat správně oblouk, abych byla co nejrychlejší.“

Jaká byla letošní příprava na sezonu? Došlo v ní k nějakým změnám oproti loňsku?

„Byla dost podobná, akorát jsme museli změnit chilský kemp. Byl níž, jeli jsme k sopce Nevados de Chillan. Bylo to fajn. Byli jsme tam se Zabim a Klíňákem (Janem Zabystřanem a Tomášem Klínským). Byla tam hrozně fajn parta, myslím, že jsme jako tým odvedli dobrý kus práce.“

Jaké to bylo trénovat pod aktivní sopkou?

„Bylo to fakt zvláštní. První den, kdy jsme tam přijeli, jsme z toho byli dost vyjukaní. Představovala jsem si, že tam přijedeme, bude tam aktivní sopka, ale aktivní uvnitř. Že budeme hádat, která z těch hor by to mohla být. Tady to bylo jednoznačný, každých pět minut se z toho linul obrovský oblak kouře. První týden jsme jezdili přímo pod tou sopkou, kde bylo zakázaný teritorium, tam nás vozili jen skútry. Ale zase to bylo motivující, když za vámi hřmí sopka, dost vás to popožene z kopce dolů.“ (smích)

Jaké jste si stanovila pro tuto sezonu cíle?

„Vy si tu mou odpověď můžete vždycky vzít a překopírovat do dalšího roku, ale bude zase stejná. Budu se snažit odevzdat, co jsme natrénovala během přípravy. Doufám, že závodů stihnu co nejvíc, že sezona bude úspěšná. Pro ostatní lyžařky nejsou žádné vrcholy, já mám ale vrchol každý závod, pomyslných mistrovství tak budu mít spoustu.“

Váš kalendář je každoročně hodně nabitý, musíte tam vměstnat dva sporty. Jak to bude vypadat v této sezoně?

„My jsme rozjeli velký projekt na klonování. Pracuju s českou laboratoří. Uvidíme, jak to dopadne. Když se nám to nepodaří naklonovat už letos, holt vezmou kluci pilu a rozřežou mě na kousky. Nebo to budeme dělat jako všechny ostatní sezony, budu jezdit do roztrhání těla všude a na všem.“ (smích)

Vloni jste tam měla víc lyží, teď to bude tak, že zařadíte zase víc snowboardových závodů?

„Máme hrubý plán A, zdaleka to nebude ten plán, který bude nakonec použitý. Bude tam hodně improvizace. Myslím si, že to vychází tak fifty fifty.“

Trénovali jste letos víc i slalom, na který dřív nebylo nikdy moc času?

„Měli jsme pět dní slalomu, je to samozřejmě daleko víc, než jsme měli předešlé sezony. To jsme měli dva. Zvedáme se, je to až o půlku víc. Takže si myslím, že budu dobře připravená. Já chápu, že disciplín je strašně moc, co dělám, takže se nedá všechno stihnout. Ono to vyšlo, že se nedalo dělat nic jiného, než slalom. Sjezdovka byla krátká na sjezd i super-G. Mně slalom strašně baví, máme s Thomasem (lyžařským trenérem Tomášem Bankem) hádky, že se snažím prosadit. Dřív jsem jezdili slalom v největší mlze, když bylo půl metru nového sněhu. Teď to vyšlo tak, že na ledovci byla krásná, ale krátká pista. Bušili jsme slalom pět dní v kuse, pro mě to byly Vánoce. Thomas poznamenal, že z toho budu čerpat až do konce sezony, takže jsem z toho vydedukovala, že slalom už v tréninku nepojedu, potom až v závodech. Takže můžu být ráda za pět dní.“

V pondělí převzal Jaromír Jágr na Pražském hradě státní vyznamenání, které vy jste převzala loni. Bavili jste se spolu už o tom?

„Já jsem s ním ještě nemluvila. Říkala jsem si, že bych ho sem pozvala, ale pak jsem se rozhodla, že si budu šetřit to otravování na nějaké jiné chvíle. Až budu potřebovat hodně pomoct, mám na něj číslo. Sezona se blíží, kdybych byla nejistá, abych mu mohla brknout: Hele, Jardo, potřebuju pomoct.“

V televizi nyní běží několik reklam, ve kterých vystupujete. Viděla jste se už, nebo jste ten typ, co se radši pak vidět ani nechce?

„Ještě jsem to neviděla, byla jsem pořád pryč. Akorát mi všichni píšou, že mě viděli v reklamě. Jak jsem byla v Rakousku, furt jsem se učila. Ale myslím, že kdybych to zahlídla, tak bych to nepřepla a podívala bych se na to. Myslím, že jsem byla dobrá.“