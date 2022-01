Rady bikera Marošiho: Jak si užít Red Bull Homerun!

Red Bull homerun míří do Pece • Red Bull

Hromadný sjezd na lyžích a snowboardech po skončení provozu lanovek, to je série závodů Red Bull Homerun , který v sobotu 22. ledna pokračuje na Dolní Moravě. Biker Michal Maroši radí, jak uspět v hromadném sjezdu na sněhu.

Odstartuje jako první

Na trati bude jen málo zatáček, takže nejdůležitější bude dostat se hned na startu dopředu. Za prvé si tím zajistíte pozici na boj o první místo, za druhé se vyhnete jízdě ve skrumáži.

Natrénujte sprint

Start probíhá podobně jako na závodu 24 hodin v Le Mans, kde všichni řidiči běží ke svým autům a vyrážejí na trať s tím rozdílem, že tady se poběží k lyžím a prknům. Zkuste si sprint na sněhu v přeskáčích, snowboardových botech a zimním oblečení.

Nachystejte si vybavení

Ať už jezdíte na lyžích nebo na prkně, budete ho potřebovat bezpečně identifikovat mezi výbavou ostatních startujících. Lyžaři si mohou poradit s fosforovými hůlkami, snowboardisté si můžou na prkno nalepit výraznou samolepku.

Vezměte si chrániče

Kdo nechce ve skrumáži dostat lyží do žeber, ten by se měl vybavit ochrannými prostředky. Kromě nezbytné helmy je to chránič páteře a hodit se mohou i chrániče loktů, kolen a holení.

Navoskujte si skluznici

Na umrzlém sněhu se to tak neprojeví, ale třeba na mokrém sněhu jsou rozdíly v rychlostech s ošetřenou a neošetřenou skluznicí propastné.

Najděte si rychlou stopu

Obvykle se dá najít stopa, díky níž se vyhnete boulím nebo nerovnostem, které vás donutí zpomalit. Najděte si rychlou stopu a držte se jí.

Hlídejte si vnitřní strany zatáček

Red Bull Homerun nebude žádný slalom, ale aby se snížila maximální rychlost na bezpečnou úroveň, trať dostane několik zpomalovacích zatáček. Nenechte se v nich podjet.

Buďte v pohodě

Red Bull Homerun je sice závod, ale hlavní smysl akce je poměřit síly, ve zdraví a vcelku dojet do cíle a tam si dát s ostatními účastníky drink. Berte to sportovně a férově.

RED BULL HOMERUN NA DOLNÍ MORAVĚ

10.00 – 14.20 registrace

15.45 START ZÁVODU: budeš dole první?

16.00 vyhlášení vítězů

DJ´S

14.00 – 16.00 DJ Forrest Pine & DJ Ondrash

16.00 – 17.30 Saxofrancis

17.30 – 21.00 N'zym

Chcete zkusit Red Bull Homerun? Tady ještě můžete!

22. 1. 2022 Dolní Morava

29. 1. 2022 Špičák