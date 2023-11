Štuhecová o tryskáči i Ester: Kámoška, až potom soupeřka. Je inspirací

V lyžařském světě vyvolalo poprask, když slovinská sjezdařka loni v létě vyhlásila velký přestup. Kästle, slavnou značku, která v minulosti vládla světu a proslavily ji osobnosti jako Pirmin Zurbriggen nebo Kjetil André Aamodt, si vybrala při jejím návratu do Světového poháru jako první opravdová top hvězda.

„A ty lyže prostě miluju,“ hlásí Štuhecová, která na Kästlích vyhrála v uplynulé sezoně dva sjezdy, dvakrát byla druhá a v celkovém hodnocení nejrychlejší disciplíny brala druhé místo. Návrat na výsluní byl významný jak pro slovinskou dvojnásobnou mistryni světa, tak pro značku lyží, jejíž dávnou slávu oprašuje český podnikatel Tomáš Němec.

I teď má slovinská lyžařská královna vysoké ambice.

Už vám chyběla zima?

„Samozřejmě. Zima znamená závodní sezonu, takže se vždycky na tuhle část roku těším. Ale i když je zima moje nejoblíbenější roční období, neznamená to, že bych neměla ráda i léto. Možná si to lidi nemyslí, ale vždycky je mi rychle zima.“ (smích)

Co je podle vás to nejkrásnější na alpském lyžování?

„Je to venkovní sport, kdy jste obklopení nádhernou přírodou. Což nám jako společnosti jinak chybí. A stejně jako všechna ostatní odvětví přináší samé výzvy. Z každého z nás dostane to nejlepší. Musíme být odhodlaní a soutěživí.“

Jaká máte před sezonou očekávání?

„Z dřívější zkušenosti vím, že očekávání musejí vycházet z reálných možností. Tedy alespoň v určitých ohledech. Mám za sebou