Insider z továrny na lyže STR: Máme tři hvězdy, každou chceme na podium

Vytáhli z pravěku dávnou vzpomínku na Pirmina Zurbriggena a světovým lyžováním se prohnali jako čerstvý vítr. Když Ester Ledecká před rokem svěřila svoji závodní budoucnost na lyžích obnovené značce Kästle, kterou vzkřísil český podnikatel Tomáš Němec, vzbudilo to velkou pozornost. Zatímco marodila, rychlost těchto prkýnek prokázal velký comeback Ilky Štuhecové. Markus Weeger, marketingový ředitel značky, v exluzivním rozhovoru pro iSport.cz a iDNES.cz na mezinárodním semináři Forum Nordicum mluvil o lyžích pro Ester Ledeckou, jejím slavném servismanovi Guntramu Mathisovi, nové hvězdné posile týmu Jasmine Fluryové nebo o české stopě v závodním lyžování i biatlonu.

Co čekáte od sezony, která právě začíná?

„Jen to nejlepší. Máme tři dívky, které jsou na velmi vysoké úrovni. Ester, Ilku a Jasmine. Jsou to všechno mistryně světa, olympijské vítězky. I proto musíme mít ty nejvyšší ambice. Náš cíl je, že bychom každou chtěli dostat na podium.“

Jsou pro vás všechny tyhle šampionky na stejné úrovni?

„Naší hlavní tváří měla být Ester, bohužel se ale loni zranila. Z pohledu výsledků nás tak nejvíc táhla Ilka, ale nic to nemění na tom, že tyto tři holky mají od nás stejnou podporu. I díky jejich kvalitě je interní týmová rivalita fakt velká. Ale nechápejte mě špatně: všechny jsou kamarádky, ví, jak se v takové situaci chovat, a je zábava je sledovat.“

Vrátili jste se na trh po delší době, jak bylo těžké domluvit se s hvězdami typu Ledecké?

„Vždycky je hlavní důvěra. Potřebujeme, aby si vyzkoušely, jaké naše lyže jsou. Nabídneme jim je na test. Mohou si jasně a transparentně zjistit, jak se chovají. Lyže si zpravidla všichni pochvalují. Jen o nich to ale samozřejmě není. Pak jde samozřejmě o další podmínky či servis, který můžete nabídnout. To je náš další úkol. Myslím, že jsme ho v případě Ester se servismanem Guntramem Mathisem splnili.“

Ledecká si legendárního chlapíka s přezdívkou Tschunti nemůže vynachválit. Jak dobře ho znáte?