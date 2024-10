Krutý žert ruské ikony: Hoďte bombu na Londýn! Drsné reakce i z Česka

Nazvěte to hloupým výkřikem, nebo nesmyslným žertem. Někdejší lyžařská šampionka a Putinova přívrženkyně Jelena Välbeová každopádně svou větou rozpoutala bouři. „Kdybychom hodili velkou bombu do centra Londýna, všemu by byl konec a pustili by nás všude,“ řekla v reakci na prodloužení zákazu startů pro ruské sportovce ze strany FIS. A sbírá ostré reakce. „To je člověk, který je malinko zbavený smyslů,“ říká slavný lyžařský kouč Stanislav Frühauf.

Další zima, v níž si můžou ruští lyžaři pořádat maximálně své národní přebory. Mezinárodní federace FIS potvrdila prodloužení zákazu startů kvůli vraždění Putinových hord na Ukrajině pro ruské sportovce o další sezonu. A Jelena Välbeová, prezidentka ruského lyžařského svazu a jedna z nejúspěšnějších běžkyň na lyžích v dějinách, se zlobí.

„Řeknu něco, co by se říkat vůbec nemělo: Kdybychom hodili velkou bombu do centra Londýna, všemu by byl konec a pustili by nás všude,“ prohlásila v rozhovoru se serverem News.ru.

Byl to zjevný odkaz na aktuální události v Palestině a Libanonu, kde izraelská armáda bojuje s teroristy z hnutí Hamás a Hizballáh.

„To je extrémní hláška. Bez komentáře. To je člověk, který je malinko zbavený smyslů,“ hodnotil její vyjádření Stanislav Frühauf, který vedl na přelomu tisíciletí do bojů s Välbeovou svou hvězdnou závodnici Kateřinu Neumannovou. „S historií, v klimatu, v jakém v komunistickém režimu dělali sport, bych byl úplně ticho. Tihle lidi by vůbec neměli vystupovat. Měli by chodit kanály a ne kritizovat a vyhrožovat demokratickému světu a slušným lidem. To je Putin, to je Rusko, bezpáteřní lidi, kteří použijí všechnu špínu. Välbeová jde ve šlépějích té demagogie, která v Rusku je. To jsou spekulace, lži a brojení proti světu.“

Frühauf během své kariéry ve Světovém poháru dlouhodobě kritizoval Rusy za porušování dopingových pravidel. Za pravdu mu dal mimo jiné skandální případ Rusek Larisy Lazutinové a Olgy Danilovové na ZOH 2002.

Välbeová byla také vedoucí ruského týmu na olympiádě 2014 v Soči, na které Rusové těžili z rozsáhlého systému státního dopingu, jak po investigativním odhalení stanice ARD odhalilo vyšetřování světové antidopingové agentury WADA. Rusové od té chvíle nemohli závodit na olympiádě pod svou vlajkou. Na ZOH 2018 v Pchjongčchangu závodili jako „olympijští sportovci z Ruska“, na Hrách 2022 v Pekingu se představili pod vlajkou Ruského olympijského výboru.

Neumannová upozorňuje na to, že Välbeová patří do ruského establishmentu, navázaného na prezidenta Vladimira Putina.

Jde z toho strach

„Je člověk, který je blízký Putinovi, naprosto blízký a loajální. V tomhle kontextu je třeba její vyjádření brát,“ řekla Neumannová. „Ona se vyšplhala hodně vysoko, co se týká ruské hierarchie. V jejím podání a v kontextu předchozích let, jak se vyjadřovala, tak mě to nepřekvapuje, i když z toho jde strach.“

Välbeová ve své sportovní kariéře získala tři zlaté olympijské medaile ve štafetách a se čtrnácti zlatými medailemi z mistrovství světa dlouho vedla historické tabulky, než se kolem ní přehnala Norka Marit Björgenová a vyrovnala ji další Norka Therese Johaugová. V úvodní fázi své kariéry proti ní závodila i Kateřina Neumannová.

„Všechny okolo sebe, včetně trenérů, dost cvičila. Závodnice byla výborná, ale občas to okolo ní lítalo. Myslím, že si všechny kolem sebe rovnala, tam velela ona,“ vzpomíná Neumannová.

Z vyšvihané lyžařky, která si díky svým úspěchům užívala respektu lyžařského světa, se Välbeová proměnila rétoricky i fyzicky. Dnes je jí 56 let a postava se jí roztekla do podoby obrovité matrony. V strukturách ruského sportu si získala značnou moc, přilípla se k samovládci Putinovi a osvojila si rétorický agresivní styl, kterým jsou představitelé ruského státu zvyklí provokovat svět. Ačkoli má otce z Ukrajiny, ruskou válku proti sousedovi označuje zkratkou speciální vojenská operace.

Její drsný bonmot o bombě v Londýně se ovšem setkal s kritikou i mezi Rusy. Politička a olympijská vítězka v rychlobruslení Světlana Žurovová ho označila za nebezpečný žert.

„Byla bych s takovými žerty opatrná. Taková slova se na Západě obrátí proti ní, pokus se rozšíří. Dělala si legraci, ale oni takovým žertům nerozumí,“ řekla Žurovová.

„Ta stará ženská se zbláznila,“ přisadil si podle deníku Championat komentátor Dmitrij Gubernijev.

Nejlepší běžci na lyžích? Rusové...

Ruští i běloruští lyžaři nemůžou na mezinárodních závodech FIS závodit od chvíle, kdy Putinova vojska v březnu 2022 vtrhla na Ukrajinu. Stalo se tak krátce po olympiádě v Pekingu, kde se stal Alexandr Bolšunov králem běžkařské části Her, když získal pět medailí, z toho tři zlaté. Natalja Něprjajevová se v roce 2022 loučila s lyžařským světem jako vítězka Světového poháru.

Když dostala Välbeová otázku, kdo jsou nejlepší běžci na lyžích na světě, nezmínila Nora Johannese Høsflot Kläba nebo Kanaďanku Jessie Digginsovou.

„Mezi ženami je to Natalja Něprjajevová, mezi muži je to samozřejmě Alexandr Bolšunov, přesto, že v posledních dvou letech nezávodil,“ řekla Välbeová. „Dřív nebo později nás stejně pustí zpátky. Nemají jinou možnost, takhle to nemůže být napořád.“

Zcela jistě to tak bude během nadcházející sezony. Zatímco v roce 1997 získala Välbeová na MS v Trondheimu pět zlatých medailí, až se šampionát na přelomu února a března na sever Norska vrátí, Rusové u toho nebudou. Postoj FIS je pevný a dá se předpokládat, že pokud Rusové neodtáhnou z Ukrajiny, budou mít stopku i na olympiádu 2026, kde se běžkařské závody pojedou ve Val di Fiemme.

„Samozřejmě, to je jednoznačné,“ souhlasí s takovým přístupem Frühauf. „Co dělají Rusové na Ukrajině, je nemorální, je to proti lidskosti. Tam umírají lidi, děti. Prakticky devadesát procent světa to odsuzuje.“

Neumannová se na věc dívá stejně.

„Tím, že není žádná změna, že není zatím ukončený konflikt na Ukrajině, není jediný důvod, proč měnit rozhodnutí o neúčasti ruských sportovců, včetně běžců. Co se týká lyžování, konkurenci by jejich návrat prospěl. Za současné světové a společenské situace to ale možné není,“ uvedla Neumannová.